Dera BM Güvenlik Konseyi Gündeminde

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin güney batısındaki Dera bölgesinde giderek artan çatışmalar ve bölgede giderek kötüleşen sivillerin durumunu görüşmek için Perşembe günü toplanacak.
Perşembe günkü rutin gündeminde Güney Sudan ve Yemen olan BM Güvenlik Konseyi, İsveç ve Kuveyt'in isteği üzerine gündemine ek olarak Suriye’yi de aldı. Güvenlik Konseyi Perşembe günkü toplantısında, Dera bölgesindeki çatışmalar ve sivillerin içinde bulunduğu olumsuz insani şartları görüşecek.
Güvenlik Konseyi aylık dönem başkanlığını yürüten İsveç, konseyin gündemine ek olarak Suriye’nin de alındığını açıkladı. İsveç, Dera bölgesinde sivillerin yeterince korunamadığını belirterek bölgedeki şiddetin düşürülmesi ve çatışmalara son verilmesi için çağrıda bulundu.
Sınırlara göç artarak devam ediyor
20 Haziran’da İran ve Rusya desteğiyle, Suriye rejim güçleri tarafından Dera’ya başlatılan hava ve kara saldırılarının, ülkede 2011’de başlayan iç savaştaki en büyük nüfus göçlerinden birine neden olduğu öne sürüldü.
BM yetkilileri, Suriye’nin Ürdün sınırı ve Golan Tepeleri yönüne göç eden sivillerin sayısını, 270 bin ile 330 bin kişi olarak tahmin ettiklerini belirtti.
BM, sivillerin Suriye hükümet güçleri ile silahlı muhaliflerin arasında giderek artan çatışmaların ortasında kaldığını açıkladı, bölgede varlığını sürdüren IŞİD’in sivilleri rehin tutarak güvenli bölgelere gidişlerini engellediği kaydetti.
Siviller çok zor durumda
BM, Suriye'nin güney batısındaki çatışmalar nedeniyle sayıları yüz binlerle ifade edilen sivillerin güvenliği ve hayatından endişe ettiğini açıklamıştı.
20 Haziran’da Suriye hükümet güçleri ve müttefikleri tarafından başlatılan hava ve kara operasyonlarında Dera’da yüzden fazla sivilin yaşamını yitirdiği öne sürülmüştü.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, artan saldırılar nedeniyle Dera'daki durumun daha da kötüleştiğini söyledi.
Sözcü, Throssell, Suriye'nin güneyindeki gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki Dera bölgesine düzenlenen saldırılardan kaçan binlerce sivilin Ürdün sınırında mahsur kaldığını belirterek, Ürdün ve bölgedeki diğer ülkelere sınırlarını Suriyeli sivillere açma çağrısında bulundu.
Sözcü Throssel, “Dera'daki durum tırmanan saldırılarla daha da kötüleşiyor. Çatışma ve saldırıların siviller üzerindeki etkisi de giderek daha da tırmanıyor. Tüm tarafları Suriye'nin güneybatısındaki sivilleri korumaya çağırıyoruz. Taraflara, ihtiyacı olan kişilere, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak güvenli, sürekli ve engelsiz insani yardım sağlamaya davet ediyoruz” dedi.
“Sivillerin acil insani yardıma ihtiyacı var”
BM Dünya Gıda Programı Sözcüsü Bettina Luescher, hafta sonu Dera'da yerinden edilenlerin sayısında ciddi bir artış olduğunu söyledi. Sözcü Luescher, tahminlerine göre Dera'da 270 ila 330 bin sivilin yerinden edildiğini söyledi. Sözcü, Dera'yı terk eden sivillerin Ürdün sınırı ve Golan Tepeleri gibi nispeten daha güvenli bölgelere kaçtığını belirterek, 200 bin sivilin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.
“Suriye hükümeti muhaliflerin elindeki yerleşim birimlerini geri aldı”
Fransız AFP haber ajansı, Suriye İnsan Hakları Gözlemevini kaynak gösterdiği haberde Dera bölgesinde en az 8 ilçenin Rusya’nın aracılığıyla gerçekleşen müzakereler sonucunda muhaliflerden Suriye hükümetine geçtiğini aktardı.
AFP’ye konuyla ilgili açıklama yapan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahman, “Kuzey ve güneydeki Dera vilayeti kırsalındaki sekiz ilçe, Rus generalle, bölgedeki ileri gelenler ve muhalifler arasında müzakerelerden sonra uzlaşma anlaşmalarına vardı” dedi.
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA ise, Dael, Doğu Gariya, Talul Hlaaf ve Tal el Şeyh Hüseyin kasabalarında anlaşma sağlandığını açıkladı.
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