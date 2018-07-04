Dera BM Güvenlik Konseyi Gündeminde

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin güney batısındaki Dera bölgesinde giderek artan çatışmalar ve bölgede giderek kötüleşen sivillerin durumunu görüşmek için Perşembe günü toplanacak.

Perşembe günkü rutin gündeminde Güney Sudan ve Yemen olan BM Güvenlik Konseyi, İsveç ve Kuveyt'in isteği üzerine gündemine ek olarak Suriye’yi de aldı. Güvenlik Konseyi Perşembe günkü toplantısında, Dera bölgesindeki çatışmalar ve sivillerin içinde bulunduğu olumsuz insani şartları görüşecek.

Güvenlik Konseyi aylık dönem başkanlığını yürüten İsveç, konseyin gündemine ek olarak Suriye’nin de alındığını açıkladı. İsveç, Dera bölgesinde sivillerin yeterince korunamadığını belirterek bölgedeki şiddetin düşürülmesi ve çatışmalara son verilmesi için çağrıda bulundu.

Sınırlara göç artarak devam ediyor

20 Haziran’da İran ve Rusya desteğiyle, Suriye rejim güçleri tarafından Dera’ya başlatılan hava ve kara saldırılarının, ülkede 2011’de başlayan iç savaştaki en büyük nüfus göçlerinden birine neden olduğu öne sürüldü.