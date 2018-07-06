Dera'da ateşkes için uzlaşma sağlandı

Esad'a bağlı güçlerin stratejik öneme sahip Nasip sınır kapısını ele geçirdiği belirtildi.Suriye'nin güneyinde şiddetli çatışmaların yaşandığı Dera vilayetinde Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin operasyonu sürerken, silahlı muhalifler ile Rus askeri yetkililer ateşkes görüşmeleri için bugün yine biraraya geldi. Silahlı muhalifler ile Rus askeri yetkiler arasındaki görüşmede Dera'daki çatışmalara son verilmesi için uzlaşma sağlandığı bildirildi. Dera bölgesindeki silahlı muhaliflerin operasyon merkezinin sözcüsü İbrahim Cebbavi, "uzlaşmanın her iki tarafın da çatışmalara son vermesini" içerdiğini söyledi. Ancak Cebbavi, anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin bilgi vermedi. Silahlı muhaliflerin sözcüsü Cebbavi'nin verdiği bilgilere göre, Ürdün ve Golan tepelerinin sınırındaki şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede, silahların kademeli olarak bırakılması konusunda anlaşmaya varıldı. Buna göre, önce ağır silahlar bırakılacak. Böylelikle, bölgenin yeniden Beşar Esad hükümetinin kontrolüne geçmesi hedefleniyor.

Bunun yanı sıra varılan uzlaşma uyarınca, sivillerin Rusların koruması altında yaşadıkları köy ve kentlere geri dönebilecekler. Esad hükümetinin iktidarını kabul ettikleri takdirde, silahlı muhaliflerin daha önce yaşadıkları yerlere dönmelerine izin verilecek. Esad hükümetini tanımayan muhalifler ise hâlâ direnişçilerin elinde bulunan ülkenin kuzeybatısına gidebilecekler. Ancak uzlaşmaya ilişkin olarak henüz Şam ve Moskova'dan açıklama gelmedi. Nasip sınır kapısında kontrol sağlandı Silahlı muhalifler ile Rus yetkililer arasındaki görüşmeler sırasında Esad rejimine bağlı güçlerin düzenlediği operasyona devam edildiği haber verildi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Beşar Esad hükümetine bağlı güçlerin Ürdün sınırındaki Nasip kapısından kontrolü sağladığını duyurdu. Nasip sınır kapısının stratejik açıdan önemli olduğu belirtiliyor. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir askeri yetkili, birliklerin ülkenin güneyinde Ürdün sınırına yakın bölgedeki çok sayıda köyü ele geçirdiğini belirtmişti.