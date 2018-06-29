Çatışmaların son günlerde giderek şiddetlendiği Suriye’deki Dera bölgesinde ateş arasında kalan sivillerin durumuyla ilgili endişeler de artıyor.

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı çeşitli kuruluşlar, Suriye hükümet güçleriyle silahlı muhalif gruplar arasında yaşanan çatışmaların ortasında kalan sivillere gerekli insani yardımların ulaştırılamadığını bildiriyor.

BM’ye göre, çatışmaların arttığı bölgede, Suriye hükümet güçleri ve müttefikleri, Lajat bölgesi de dahil olmak üzere Dera'nın doğusundaki birçok kentin yanı sıra Busr El-Harir'in önemli bir kesimini ele geçirmiş durumda.

Hükümet güçleriyle IŞİD ve bazı muhalif gruplar arasındaki çatışmalar esnasında sivillerin güvenli bölgelere geçişine izin verilmediği belirtiliyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El-Hüseyin, Dera’daki son durumla ilgili yaptığı açıklamada “ savaşın ortasında kalan Dera’da çok büyük bir felaket yaşanabilir” dedi.

El-Hüseyin, daha önce Doğu Guta'da dökülen kan ve acıların yeniden yaşanmaması için çatışan tarafları uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine uyma ve şiddete son verme çağrısında bulundu.