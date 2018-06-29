Çatışmaların son günlerde giderek şiddetlendiği Suriye’deki Dera bölgesinde ateş arasında kalan sivillerin durumuyla ilgili endişeler de artıyor.
Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı çeşitli kuruluşlar, Suriye hükümet güçleriyle silahlı muhalif gruplar arasında yaşanan çatışmaların ortasında kalan sivillere gerekli insani yardımların ulaştırılamadığını bildiriyor.
BM’ye göre, çatışmaların arttığı bölgede, Suriye hükümet güçleri ve müttefikleri, Lajat bölgesi de dahil olmak üzere Dera'nın doğusundaki birçok kentin yanı sıra Busr El-Harir'in önemli bir kesimini ele geçirmiş durumda.
Hükümet güçleriyle IŞİD ve bazı muhalif gruplar arasındaki çatışmalar esnasında sivillerin güvenli bölgelere geçişine izin verilmediği belirtiliyor.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El-Hüseyin, Dera’daki son durumla ilgili yaptığı açıklamada “ savaşın ortasında kalan Dera’da çok büyük bir felaket yaşanabilir” dedi.
El-Hüseyin, daha önce Doğu Guta'da dökülen kan ve acıların yeniden yaşanmaması için çatışan tarafları uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine uyma ve şiddete son verme çağrısında bulundu.
BM Yüksek Komiseri, “Dera bölgesinde binlerce kişinin evlerinden kaçtığı bildiriliyor. Bölgede yaşayan siviller, Suriye hükümetinin güçleriyle birlikte operasyon yürüttükleri müttefikleri, onlarla çatışan hükümet karşıtı silahlı muhalif gruplar ve IŞİD arasında sıkışıp kalmış durumdalar. Bu çatışmalar bölgedeki siviller için büyük bir risk oluşturuyor” dedi.
El-Hüseyin, bölgede çatışan tarafların masum sivilleri rehineler olarak görüp bu durumu kullandıklarını belirtti.
Dera bölgesinde yaşanan çatışmalar ve sivillere yönelik artan tehlikeler son bir kaç gündür BM’de endişeyle izleniyor.
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Birleşmiş ülkenin güneybatısında yer alan Dera bölgesinde devam eden kara ve hava saldırılarının siviller için çok büyük tehlike oluşturduğunu, saldırıların Suriye’de daha önce eşi görülmemiş bir oranda yıkıcı bir etki yaratabileceğini açıklamıştı.
BM Özel Elçisi Suriye danışmanı Jan Egeland da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’nin Dera bölgesinde yaşananları,” yürekleri burkan bir durum” olarak değerlendirmişti.
BM İnsani Yardım Koordinasyon Dairesi (OCHA) Direktörü John Ging de Güvenlik Konseyi’ne yaptığı sunumda, Dera’daki çatışmalar nedeniyle 45 ile 50 bin arasında kişinin yerlerinden olduğunu kaydetmişti.
Ging, “Bölgedeki hastane ve sağlık tesislerinin çoğu kapalı. Çatışmaların devam etmesi halinde evlerinden edilenlerin sayısı iki katı artabilir. Ürdün sınırından yürütülen insani yardım çalışmaları zarar görebilir. Taraflar insani yardım çalışmalarının kesintisiz olarak sürebilmesi için tüm önlemleri almalı” diye konuşmuştu.
Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber
Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor
Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti
CHP'den Milletvekili olan Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu: Parlamento direnişin merkezi olacak
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...
Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı
Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum