HABER

Derbiye çıkmayan Beşiktaş 3-0 mağlup sayıldı

05.05.2018 13:56 | Son Güncelleme

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ile kupa maçına çıkmayan Beşiktaş’ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına hükmetti.

Derbiye çıkmayan Beşiktaş 3-0 mağlup sayıldı

Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupası'nda mücadele edemeyecek.Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe derbisine çıkmayan Beşiktaş hakkındaki kararını açıkladı.

PFDK Beşiktaş'ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, siyah beyazlıların Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine, takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına ve 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesine hükmetti.

Ne olmuştu?

19 Nisan tarihinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, ikinci yarının başında taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından 57'nci dakikada tatil edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu maçta yaşanan olaylarla ilgili aldığı karar uyarınca Fenerbahçe'ye 3 maçı seyircisiz oynama ve 1 milyon 65 bin TL para cezası, Beşiktaş'a ise 47 bin 500 TL para cezası verilmesine hükmetmişti. Ayrıca siyah-beyazlı futbolcu Pepe ile Tolga Zengin'e 1 maç ceza verilmişti.

TFF Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının ise 3 Mayıs tarihinde TSİ 20.30'da kaldığı yerden oynanacağını açıkladı. Beşiktaş Kulübü ise federasyonun kararının "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle maça çıkmadı.

Olaylar sırasında Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in, Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu tribünden başına atılan bir yabancı cisimle yaralanması kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Ziraat Türkiye Kupası finali Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanacak.

DW/EC,BW

©Deutsche Welle Türkçe

'Abdullah Gül halâ oyunun içinde!''Abdullah Gül halâ oyunun içinde!'
Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!
İşte Muharrem İnce'nin seçim otobüsü...İşte Muharrem İnce'nin seçim otobüsü...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İlginizi Çekebilir

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

ABD'de askeri kargo uçağı düştü: Ölüler var

ABD'de askeri kargo uçağı düştü: Ölüler var

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk doktor Mehmet Öz Trump'ın kurmayı oldu!

Türk doktor Mehmet Öz Trump'ın kurmayı oldu!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Yemen'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sokotra uyarısı

Yemen'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sokotra uyarısı

ABD Başkanı Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in görüşecek!

ABD Başkanı Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in görüşecek!

Korkunç açıklama: Her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı

Korkunç açıklama: Her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı

PKK'lı teröristler tehdit etti: Sivil - asker ayırmadan hedef alacağız

PKK'lı teröristler tehdit etti: Sivil - asker ayırmadan hedef alacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.