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Deri kıyafetleriyle katıldılar! Dünyanın en büyük yüzen fetiş seks festivali

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

Almanya'da yüzlerce kişi dünyanın en geniş katılımlı teknede fetiş partisinde rekor kırmak için bir araya geldi.

Deri kıyafetleriyle katıldılar! Dünyanın en büyük yüzen fetiş seks festivali

Bir gece süren yolculuk için binlerce kişi deri kıyafetler giyerek bir araya geldi.

En az 500 katılımcı bunun bir 'BDSM' etkinliği olduğunu aktardı.

BDSM: Rızaya bağlı olarak fiziksel baskı ve kuvvetli duyusal uyarımın uygulandığı ve fantezi güç rolü oynamanın yapıldığı cinsel tercih ve kişisel ilişki türüdür.

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Ellerinde kırbaç, zincir ve kamçıları üzerlerinde deri kıyafetleri ve fetiş maskeleriyle yüzlerce kişi gemi turuna başladı.

Bir gecelik yolculuğun bedeli kişi başı €65 olan seyahat Friedrichshafen'den başlayıp Konstanz'da sona erecek.

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2014 yılında bu festival oldukça tartışma yaratmıştı. Alman yetkililer gemide bulunan 'dark room' yani karanlık odaların kapatılmasına karar vermişti.

Dark room: Barlarda ve gece kulüplerinde insanların etkinlik sırasında tanıştıkları kişilerce cinsel ilişkiye girebvildiği alanlardır.


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Deri Kıyafet tekne Fetiş maske kırbaç zincir yüzen seks cinsel ilişki

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bir sürü hayvan bir arada......
Rabbim bu sapık topluluğu helak etsin denizin dibine batırsın müslümanlığı zayıf olanlar kişilerde ibret alsın.
ne pislik insanlar bunlar insan demeye bin şahit ister.sanki Allah'ın gazabına uğramış gibiler tövbe bismillah
Allah akıl fikir versin.
Kabataş'a mı gidiyorlar?
Rahatsız olan okumasın, salyalarınız aka aka haberi açıp okuyorsunuz, resimlere bakıp tahrik oluyorsunuz, sonra vay efendim şöyle, vay efendim böyle. biraz ahlak ya... Allah ıslah etsin sizi.
Dünya mümine zindan kafire cennet. Bakın Keyfinize O gün gelecek elbet.
Gördüğüme göre bunların çoğu fetiş metişle de yutulacak gibi değil :)
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