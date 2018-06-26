Deri kıyafetleriyle katıldılar! Dünyanın en büyük yüzen fetiş seks festivali

Bir gece süren yolculuk için binlerce kişi deri kıyafetler giyerek bir araya geldi.

En az 500 katılımcı bunun bir 'BDSM' etkinliği olduğunu aktardı.

BDSM: Rızaya bağlı olarak fiziksel baskı ve kuvvetli duyusal uyarımın uygulandığı ve fantezi güç rolü oynamanın yapıldığı cinsel tercih ve kişisel ilişki türüdür.

Ellerinde kırbaç, zincir ve kamçıları üzerlerinde deri kıyafetleri ve fetiş maskeleriyle yüzlerce kişi gemi turuna başladı.

Bir gecelik yolculuğun bedeli kişi başı €65 olan seyahat Friedrichshafen'den başlayıp Konstanz'da sona erecek.

2014 yılında bu festival oldukça tartışma yaratmıştı. Alman yetkililer gemide bulunan 'dark room' yani karanlık odaların kapatılmasına karar vermişti.

Dark room: Barlarda ve gece kulüplerinde insanların etkinlik sırasında tanıştıkları kişilerce cinsel ilişkiye girebvildiği alanlardır.



