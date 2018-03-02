Deutsche Welle'den Türkçe kanal planı

Planın hayata geçirilebilmesi için Alman Federal Meclisi’nin bütçeye onay vermesi bekleniyor.Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Arapça dillerinde televizyon yayını yapan Almanya'nın yurt dışı yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW) yakın bir gelecekte bu diller arasına Türkçe'yi de eklemek istiyor.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, Çarşamba günü Federal Meclis Kültür Komisyonu'nda yaptığı açıklamada kanalın kurulmasının şartının meclisin DW'nin bütçesinin artırılmasına onay vermesi olduğunu belirtti. Limbourg, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin koalisyon sözleşmesinde DW'nin bütçesinin artırılması üzerinde uzlaştıklarının altını çizdi.

DW'nin dünya genelinde haftalık 157 milyon kullanıcıya ulaştığını belirten DW Genel Müdürü, bu sayıyı 210 milyona çıkartmayı hedeflediklerini açıkladı. Limbourg, gelecek yıllarda DW'nin yayınlarında özellikle Rusya ve Doğu Avrupa, Türkiye, Arap dünyası, Sahraaltı Afrika, Afganistan, Pakistan ve İran'a ağırlık vermek istediğini söyledi.