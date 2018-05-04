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Dev kediler şehirleri işgal etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2018 07:40 | Son Güncelleme

Hayatımızın vaz geçilmez bir parçası haline gelen kediler dev olsa ve yaşadığımız şehirleri işgal etse nasıl bir görüntü ortaya çıkardı dersiniz?

Minik bedenlerine rağmen rahatlarından taviz vermemeyi başaran kediler, bu kez dev oldu. Frandsita Muafidin'in çalışmaları bakın nasıl görüntüleri beraberinde getirdi...

Kediler deve dönüştü!

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Frandsita Muafidin yaptığı bu güzel fotoğraf çalışmalarında Kadıköy'ün simgesi haline gelmiş, öldükten sonra heykeli yapılmış ve yaşadığı yere yerleştirilmiş olan Tombili'yi de unutmamış.
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"Merhaba minik insan!"
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Dev esnemesiyle koca bir şehri uyandıran bebek dev kedi.
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Kocaman uçakları tek lokmada yutan siyah dev.
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Dev boyutuna rağmen kalabalıktan korkmuş gibi görünüyor.
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Bir kedi istediği her yerde her şekilde uyur, trafik falan umurunda olmaz.
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Kocaman bir yolcu gemisiyle birlikte yüzen sevimli tekir.
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Şehri işgal ettiği için yakalanıp tutuklanmaya çalışlılan dev bir kedi. Ama çok da umurunda değilmiş gibi görünüyor...
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Hem uyuyor, hem yüzüyor hem de ıslanmıyor. Çok akıllıca!
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Pisa Kulesi'nin neden yamulduğunu şimdi anladınız mı?
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Kim demiş kediler yüzmeyi sevmez diye!
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Süper kahraman olmaya karar vermiş, yolundan çekilin!
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- Buradan geçmeyeceksiniz. - Neden? - Çünkü buraya oturmaya karar verdim.
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- Naber? - İyidir. Senden? - Hiç, ne olsun. Oturuyorum öyle...
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KEDİLER ÇOKKKK SEVİMLİ HAYVANLAR .
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