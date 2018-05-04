Dev kediler şehirleri işgal etti!

Minik bedenlerine rağmen rahatlarından taviz vermemeyi başaran kediler, bu kez dev oldu. Frandsita Muafidin'in çalışmaları bakın nasıl görüntüleri beraberinde getirdi...

Kediler deve dönüştü!

1 / 14 Frandsita Muafidin yaptığı bu güzel fotoğraf çalışmalarında Kadıköy'ün simgesi haline gelmiş, öldükten sonra heykeli yapılmış ve yaşadığı yere yerleştirilmiş olan Tombili'yi de unutmamış.

2 / 14 "Merhaba minik insan!"

3 / 14 Dev esnemesiyle koca bir şehri uyandıran bebek dev kedi.

4 / 14 Kocaman uçakları tek lokmada yutan siyah dev.

5 / 14 Dev boyutuna rağmen kalabalıktan korkmuş gibi görünüyor.

6 / 14 Bir kedi istediği her yerde her şekilde uyur, trafik falan umurunda olmaz.

7 / 14 Kocaman bir yolcu gemisiyle birlikte yüzen sevimli tekir.

8 / 14 Şehri işgal ettiği için yakalanıp tutuklanmaya çalışlılan dev bir kedi. Ama çok da umurunda değilmiş gibi görünüyor...

9 / 14 Hem uyuyor, hem yüzüyor hem de ıslanmıyor. Çok akıllıca!

10 / 14 Pisa Kulesi'nin neden yamulduğunu şimdi anladınız mı?

11 / 14 Kim demiş kediler yüzmeyi sevmez diye!

12 / 14 Süper kahraman olmaya karar vermiş, yolundan çekilin!

13 / 14 - Buradan geçmeyeceksiniz. - Neden? - Çünkü buraya oturmaya karar verdim.