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Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı tarihin akışını değiştirecek

27.05.2018 13:08 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın "tarihin akışını değiştireceğini" söyledi. Rotasız bir gemi konumuna düşmediklerini belirten Devlet Bahçeli, "Bizim güdük akılların anlamayacağı hedeflerimiz vardır, bizim kızıl elmamız vardır" dedi.

Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı tarihin akışını değiştirecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın "tarihin akışını değiştireceğini" söyledi.

Ankara Kızılcahamam'da konuşan Bahçeli," Aziz Milletimizin vicdanında doğan Cumhur İttifakı, 2023'e güçlü girmeyi sağlayacak ve tarihin akışını değiştirecek" ifadelerini kullandı.

Rotasız bir gemi konumuna düşmediklerini belirten Devlet Bahçeli, "Bizim güdük akılların anlamayacağı hedeflerimiz vardır, bizim kızıl elmamız vardır" dedi.

'Kirli tezgahları tarihin çöplüğüne gömeceğiz'

MHP lideri, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizin ve bölge coğrafyamızın içinden geçtiği bu günleri aşmak için olağanüstü gayret göstermeliyiz.

"Engellere takılıp tökezleyecek basiretsizlik bize uzaktır.

"Vatanımız üzerindeki kirli tezgah ve emelleri tarihin çöplüğüne gömeceğiz.

"Vatanımızın ve aziz milletimizin birliği için varını yoğunu ortaya koyan şehitlerimizin hatıraları yolumuzu aydınlatacak, mücadelemize güç katacaktır.

"Millet, devlet, bayrak uğruna hayatını kaybeden tüm aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, rahmet diliyorum."

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