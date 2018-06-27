'Devlet Başkanı'nı seçen Uzay Cumhuriyeti Asgardia yeni vatandaşlarını bekliyor

Euronews'in haberine göre seçili vekillerden oluşan bir meclisi ve üyeleri tarafından oylama ile kabul edilen bir anayasası bulunan Asgardia, gelecekte uzayda koloniler kurabilmeyi hedefliyor. 12 Ekim 2016'da Azerbaycan asıllı bilim adamı ve iş adamı Igor Ashurbeyli tarafından kurulan Asgardia'nın bugün 200 binden fazla üyesi bulunuyor.

Pazartesi düzenlenen törende konuşan yeni "Devlet Başkanı" Igor Ashurbeyli, bugünün insanlık tarihindeki en önemli olaylardan biri olarak kitaplara geçeceğini söyledi. Tüm bakanlıkların ve hükümet kurumlarının da oluşturulduğunu söyleyen Ashurbeyli, böylelikle insan türünün kurduğu ilk uzay cumhuriyeti olduklarını ifade etti.

25 AY SONRA AYDA KOLONİ

Ashurbeyli, ilk hedeflerinin 5 sene içerisinde tüm dünyaya internet yayını yapan uyduları Dünya yörüngesine yerleştirmek olduğunu belirtti. Ardından 10-15 sene içerisinde uzay yolculukları yapmak için mekikler yapmayı planlayan topluluğun, üçüncü hedefi ise 25 sene sonra Ay üzerinde bir yerleşim yeri kurabilmek.