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'Devlet Başkanı'nı seçen Uzay Cumhuriyeti Asgardia yeni vatandaşlarını bekliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2018 09:31 | Son Güncelleme

Kendini Asgardia olarak adlandıran ve Uzay Cumhuriyeti olduklarını söyleyen bir topluluk tarafından seçilen yeni "devlet başkanı" pazartesi günü yemin ederek görevine başladı.

'Devlet Başkanı'nı seçen Uzay Cumhuriyeti Asgardia yeni vatandaşlarını bekliyor

Euronews'in haberine göre seçili vekillerden oluşan bir meclisi ve üyeleri tarafından oylama ile kabul edilen bir anayasası bulunan Asgardia, gelecekte uzayda koloniler kurabilmeyi hedefliyor. 12 Ekim 2016'da Azerbaycan asıllı bilim adamı ve iş adamı Igor Ashurbeyli tarafından kurulan Asgardia'nın bugün 200 binden fazla üyesi bulunuyor.

Pazartesi düzenlenen törende konuşan yeni "Devlet Başkanı" Igor Ashurbeyli, bugünün insanlık tarihindeki en önemli olaylardan biri olarak kitaplara geçeceğini söyledi. Tüm bakanlıkların ve hükümet kurumlarının da oluşturulduğunu söyleyen Ashurbeyli, böylelikle insan türünün kurduğu ilk uzay cumhuriyeti olduklarını ifade etti.

25 AY SONRA AYDA KOLONİ

Ashurbeyli, ilk hedeflerinin 5 sene içerisinde tüm dünyaya internet yayını yapan uyduları Dünya yörüngesine yerleştirmek olduğunu belirtti. Ardından 10-15 sene içerisinde uzay yolculukları yapmak için mekikler yapmayı planlayan topluluğun, üçüncü hedefi ise 25 sene sonra Ay üzerinde bir yerleşim yeri kurabilmek.

Norveç mitolojisinde geçen ve uzayda bulunan 'Asgard Dünyası'ndan adını alan topluluk, şu anda 200 binden fazla üye ile kendini 172. en büyük ülke olarak görüyor. Birleşmiş Milletler'e de üye olmayı hedefleyen Asgardia'nın bayrağı ve milli marşı da bulunuyor.

VATANDAŞ OLMAK YILLIK 100 EURO

Asgardia'nın internet sitesinden kayıt olmak ücretsiz. Fakat meclise seçilebilmek gibi vatandaşlık ayrıcalıklarından faydalanabilmek için üyelerden 100 Euro miktarında yıllık ücret isteniyor.

Şimdilik gönüllü bağışlarla finansman sağlayan topluluk, ileride oluşturulacak vergi sistemiyle para sorununa çare bulmayı hedefliyor. "Devlet Başkanı" Ashurbeyli, vergilerin fahiş oranda olmayacağı konusunda üyelere garanti veriyor.

TÜRKİYE'DEN ÇOK SAYIDA ÜYE VAR

Dünya'nın 200 farklı ülkesinden üyesinin olduğunu söyleyen toplulukta en fazla üyesi olan ikinci ülke ise Türkiye. Toplamda 22 393 üye ile Türkiye, 26 689 üyesi olan Amerika Birleşik devletlerinden sonra geliyor.

Topluluğun sitesine göre İstanbul'dan 16851, Ankara'dan 5813, İzmir'den de 4568 üye bulunuyor.


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