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Devlet Başkanı'nın madalyasını genelevde çaldırdı!

10.08.2018 10:30 | Son Güncelleme

Bolivya'da devlet başkanlarının taktığı, yaklaşık 200 yıllık madalya, çalındıktan kısa bir süre sonra bulundu. Devlet Başkanı Morales'e teslim etmek amacıyla gittiği havaalanında uçağı kaçıran, bir sonraki uçağı beklerken geneleve giden bir subayın madalyayı bu sırada çaldırdığı belirtildi.

Devlet Başkanı'nın madalyasını genelevde çaldırdı!

Cochabamba kentine giden Morales'e madalyayı teslim etmek üzere, Cochabamba'ya uçmak için havaalanına götüren subay uçağı kaçırdı. Bir sonraki uçuşu beklerken geneleve giden subayın bir torba içinde arabada bıraktığı madalya ve kuşağın bu sırada çalındığı öne sürüldü.

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Subay gözaltına alınırken, madalya, bir ihbar sonucu Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlardaki bir kilisede bulundu.

Merkez Bankası'nda korunan ve cumhurbaşkanları törenlerde taktığı madalyayı Devlet Başkanı Evo Morales, El Alto kentindeki hırsızlık nedeniyle Çarşamba günü kutlanan Silahlı Kuvvetler Günü'nde takamadı.

  1. yüzyılın başlarında Güney Amerika'da 22 ayar altından yapılan zümrütlerle bezeli madalya, Bolivya devletinin kuruluşunun anısına ulusal kahraman Simon Bolivar'a verilmişti.
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Devlet Başkanı Bolivya Evo Morales genelev madalya çaldırdı

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