Devlet Başkanı'nın madalyasını genelevde çaldırdı!

Cochabamba kentine giden Morales'e madalyayı teslim etmek üzere, Cochabamba'ya uçmak için havaalanına götüren subay uçağı kaçırdı. Bir sonraki uçuşu beklerken geneleve giden subayın bir torba içinde arabada bıraktığı madalya ve kuşağın bu sırada çalındığı öne sürüldü.
Subay gözaltına alınırken, madalya, bir ihbar sonucu Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlardaki bir kilisede bulundu.
Merkez Bankası'nda korunan ve cumhurbaşkanları törenlerde taktığı madalyayı Devlet Başkanı Evo Morales, El Alto kentindeki hırsızlık nedeniyle Çarşamba günü kutlanan Silahlı Kuvvetler Günü'nde takamadı.
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