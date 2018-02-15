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Devlet Başkanı Zuma'nın istifasının ardından Güney Afrika'yı ne bekliyor?

15.02.2018 09:15 | Son Güncelleme

Güney Afrika'nın görevini bırakan devlet başkanı Jacob Zuma şimdi 1990'lardı bir silah ihalesinden başlayıp günümüze kadar uzanan 18 ayrı yolsuzluk dosyasının tekrardan açılması ihtimaliyle karşı karşıya. Zuma'nın ardından ülkeyi kimin yöneteceği ise henüz belli değil.

Devlet Başkanı Zuma'nın istifasının ardından Güney Afrika'yı ne bekliyor?

Yıllardır çeşitli gerekçelerle görevden alınmaya çalışılan Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Çarşamba gecesi görevden ayrılan Zuma, Aralık ayında da partisi Afrika Ulusal Kongresi'ndeki (ANC) liderlik yarışını rakibi Cyril Ramaphosa'ya kaybetmişti. Milyarder işadamı Ramaphosa aynı zamanda devlet başkanı yardımcılığını yürütüyor.

Hakkındaki çok sayıda yolsuzluk iddialarının yıllardır gündemden düşmediği Zuma son olarak zengin bir Hint aile olan Gupta ailesine kamu ihaleleri vermek ve Guptaların devletteki atamalarda söz sahibi olmasını sağlamakla suçlanıyordu.

Zuma şimdi 1990'lardı bir silah ihalesinden başlayarak Gupta ailesine kadar uzanan 18 ayrı yolsuzluk dosyasının tekrardan açılması ihtimaliyle karşı karşıya.

Zuma'nın ardından ülkeyi kimin yöneteceği ise henüz belli değil.

Ramaphosa'nın ülke yönetimine dahil olacağına kesin gözle bakılıyor. Fakat bunu ne zaman yapacağı bilinmiyor.

ANC liderinin Zuma'dan boşalan koltuğu devralma hakkı bulunsa da buraya başka bir ismi geçirim 2019'da seçimle başa gelmeyi tercih etmesi de mümkün.

ANC'nin ülkeyi yönetecek isme karar vermesinin ardından parlamentonun 30 gün içinde oylama yapması gerekiyor.

ANC lideri Ramaphosa'nın planları neler?

Ramaphosa, ülke ekonomisini canlandıracağı sözünü verdi ve ANC liderliğini kazandıktan sonra "bunun için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

Fakat bu kolay olmayacak: İşsizlik oranı yüzde 30'larda ve gençlerde bu oran yüzde 40 civarında. Düşük büyüme oranları ve yatırımcı güveni iki derecelendirme kuruluşunun ülkenin notunu düşürmesiyle daha da kötü bir noktaya geriledi.

Yatırımcı güvenini yükseltmek için yapılması gereken ilk işlerden biri hükümetin merkezinde yer aldığı yolsuzluk iddialarıyla ilgili harekete geçmek.

Öte yandan Ramaphosa'nın partisindeki çatlakları da onarması gerekiyor.

Seçim kampanyası boyunca Zuma ile karşı karşıya gelen Ramaphosa, parti tabanında da iki liderin destekçilerinin ayrışmasına yol açtı.

2019'daki seçim öncesinde kemik kitlesinin çıkarlarıyla iş dünyasının çıkarlarını buluşturmak, ANC için en zor görevlerden biri olacak.

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