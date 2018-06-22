Devlet Konservatuvarı tahliye talebine tepkili

DW Türkçe'ye konuşan yönetim, kararın kabul edilemez olduğunu belirtti.Devlet tarafından bulundukları binanın tahliyesi talep edilen İstanbul'daki Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, karara tepki göstererek gidecek yerleri olmadığını bildirdi.

DW Türkçe'ye konuşan Konservatuvar Müdürü Prof. Ayla Uludere tahliye talebiyle ilgili şu anda eğitime devam edebilecekleri üniversiteye ait boş bir binanın olmadığını söyledi. Uludere "Bu koşullar altında boşaltma kararının durdurulması gerekiyor” dedi. Ancak Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından yapılan tebligatla üniversitenin 25 Haziran 2018 Salı günü saat 13:30'a kadar tahliye edilmesi, edilmemesi durumunda da binanın elekritik, su ve doğal gazının kesileceğini bildirdi.

Dolmabahçe Sarayı'nın bir parçası olan binayı tahsis etme yetkisi TBMM Başkanlık Divanı'na ait. Bina 1987 yılından beri Devlet Konservatuvarı tarafından kullanılıyor.

Müzik, tiyatro ve bale dallarında 1400 öğrenci

TBMM Basın dairesinin açıklamasına göre, konservatuvarın kullandığı binanın müzeye dönüştürülmesi öngörülüyor. Ancak üniversite yönetimi konservatuvarın nereye taşınacağı belirlenmeden tahliyesinin talep edilmesine tepki gösteriyor. Konservatuvar müdürü Uludere müzik, bale, tiyatro dallarında eğitim veren ve 1400'e yakın öğrencisi olan bir sanat okulunun gerekli altyapıya sahip bir yer gösterilmeden taşınmasının mümkün olmadığını ifade ediyor.