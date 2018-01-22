Devrik Puigdemont bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmiyor

Özge Düzgün / İstanbul, 22 Ocak, (DHA) - Katalanların görevinden alınan lideri Carles Puigdemont, Madrid hükümetinin "bütün tehditlerine” karşın, yeni bir hükümet kuracağına ilişkin kararlılığını bir kez daha yinelerken, İspanyol bir yargıç da Puigdemont'un tutuklama emrini yeniden çıkarmayı reddetti.

Kopenhag Üniversitesi'nde Katalonya konulu bir tartışmada konuşan Puigdemont, "Madrid'in tehditlerine rağmen otoriterimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

55 yaşındaki siyasetçi, "Yakında yeni bir hükümet kuracağız ... baskıları sona erdirmenin ve Katalonya için politik bir çözüm bulmanın zamanı geldi" dedi.

Özerk Katalonya Bölgesi Başkanı Roger Torrent, Puigdemont'un Katalonya'nın bölgesel yönetimine bir kez daha başkanlık etmek için adaylığının, "ayrılıkçı liderin, Katalonya'nın bağımsızlığındaki rolünden dolayı, İspanya'da ceza davası açılmasına karşın ‘kesinlikle meşru' olduğunu” söyledi.

Puigdemont, İspanyol savcıların, başarısız bir bağımsızlık mücadelesinden bu yana sürgünde bulunduğu Belçika'yı terk ederse, tutuklama emrini yeniden çıkaracaklarına ilişkin tehditlerine karşın, Danimarka'ya giderek toplantıya katıldı. Yüksek Mahkeme Yargıcı Pablo Llarena ise savcıların bu talebini reddetti.

"Ayaklanma, kışkırtma ve kamu fonlarının kötüye kullanımı" ile suçlanan Puigdemont, İspanya'ya geri dönerse tutuklanacak.