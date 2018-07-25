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Devrim Muhafızları’ndan Trump’a Yanıt

25.07.2018 18:47 | Son Güncelleme

İran’ın Tasnim haber ajansına göre Devrim Muhafızları’nın başkanı Amerika’nın İran’ın küresel petrol ticaretini kısmaya çabasına kolayca karşılık verilebileceğini söyledi

Devrim Muhafızları’ndan Trump’a Yanıt

İran’ın Tasnim haber ajansına göre Devrim Muhafızları’nın başkanı Amerika’nın İran’ın küresel petrol ticaretini kısmaya çabasına kolayca karşılık verilebileceğini söyledi.

Amerikalı yetkililer İran’dan petrol alan ülkelere baskı yapmak için son dönemde diplomatik çabalarını arttırdı.

Tasnim haber ajansına göre General Muhammed Ali Caferi, “Eğer Devrim Muhafızları’nın mevcut gücü maceraperset Amerika Başkanı’nın kulağına giderse bir daha asla böyle bir hata yapmayacaktır ve petrol tehdidine kolaylıkla yanıt verilebileceğini anlayacaktır” dedi.

Caferi, İran’ın Amerika’nın tehditlerine nasıl yanıt vereceğini ise belirtmedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın petrol satışını engellenmesi halinde Tahran’ın da körfez petrol ihracatını engellemesi yönünde bir öneri sunmuştu. Bu öneri ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından da desteklendi.

Başkan Donald Trump’ın Avrupalı müttefiklerini karşısına alarak Mayıs ayında Amerika’nın İran’la 2015’te yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi İran’la ilişkilerin çıkmaza girmesine neden olmuştu.

Trump yönetimi ayrıca müttefiklerine İran’dan petrol alımını durdurmaları çağrısı yapıyor.

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