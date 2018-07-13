Deyrizor’a Hava Saldırısı

İngiltere’de faaliyet gösteren Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor’a düzenlenen hava saldırısında, aralarında IŞİD militanları ve 28 sivilin de bulunduğu en az 54 kişinin öldüğünü açıkladı.

IŞİD kontrolü altındaki bölgede, Perşembe günü geç saatlerde düzenlenen saldırıda, çok sayıda sivilin sığındığı, Irak sınırına yakın bir buz fabrikasının vurulduğu belirtildi.

Saldırıyı Irak’ın mı yoksa IŞİD’le mücadele eden ABD öncülüğündeki koalisyonun mu düzenlediği henüz netleşmedi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, hava saldırılarından Amerika önderliğindeki koalisyonu sorumlu tutarken, 30 kişinin öldüğünü çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Reuters haber ajansı, Amerika önderliğindeki koalisyonun, Gözlemevi’nin bahsettiği ölümlerin meydana geldiği bölgedeki hava saldırılarını, koalisyon ya da koalisyon ortaklarından biri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini söylediğini yazdı.

IŞİD, Suriye'deki topraklarının çoğunun kontrolünü kaybetti, ancak Deyrizor’un da aralarında bulunduğu bazı cepleri hala elinde tutuyor.

