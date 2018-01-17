Die Welt: Almanya ve Türkiye bir yıl aradan sonra tekrar masaya oturacak

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Ocak (DHA) – Alman basını Türkiye ve Almanya'nın bir yıla yakın bir süredir iki ülke arasında yaşanan siyasi gerginliğin ardından başlıca konu terörle mücadele olmak üzere tekrar hükümetler arası görüşmelere başlamak istediğini yazdı.
Die Welt gazetesindeki habere göre Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yetkililer ve Türk yetkililer bugün Berlin'de bir araya gelecek.
Gazetenin "Teröre karşı Almanya ve Türkiye yakınlaşıyor” başlıklı haberinde, radikal İslamcı teröristlerle mücadele konusunda Türkiye ile "yakın işbirliği gerektiğini” ve hükümet temsilcilerinin bir yıla yakın bir sürenin ardından tekrar masaya oturacağını yazdı.
Güvenlik yetkililerine dayandırılan haberde Almanya İçişleri Bakanlıklarının temsilcilerinin ve üst düzey Türk yetkililerin bugün görüşeceği belirtiliyor. Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan Thomas de Maizière Almanya'nın Suriye'den çıkıp Türkiye üzerinden seyahat eden cihatçı teröristler için hem başlangıç hem de son durak olduğunu, Türkiye'nin de birçok kez büyük saldırıların hedefi olduğu ve bu sebeple Türkiye ile yakın işbirliği içinde çalışmanın gerekli olduğunu söyledi.
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