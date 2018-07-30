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Şantajda yeni yöntem 'mastürbasyon filmi yalanı'

30.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

İnternet üzerinden şantaj ve dolandırıcılık yapan çeteler, Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkelerinde çok sayıda kişiden, "ellerinde mastürbasyon görüntüsü" olduğu iddiasıyla para sızdırmaya çalışıyor.

Şantajda yeni yöntem 'mastürbasyon filmi yalanı'

Hollanda polisine göre, son günlerde çok sayıda kişiye elektronik posta mesajlarıyla şantaj yapıldı. Mesajlarda, alıcının bir porno sitesini ziyareti sırasında bilgisayar kamerasının hacklendiği belirtiliyor.

Elektronik posta gönderilen kişi, "istenilen parayı yatırmadığı taktirde, mastürbasyon yaparken kaydedilmiş görüntülerini internet üzerinden yayınlamakla" tehdit ediliyor.

Dolandırıcılar tarafından gönderilen e - posta mesajında alıcının daha önce kullandığı ya da mevcut şifresi de yazılarak, gerçekten özel bilgileri ele geçirilmiş izlenimi veriliyor.

Hollanda polisi, son zamanlarda bu konuda çok sayıda şikayet geldiğini belirterek, sosyal medya üzerinden bir uyarı yayınladı.

Polise göre, e - posta mesajlar bir kaç önce Adobe ve Dropbox gibi şirketlerdeki sızıntı sonucu elde edilmiş şifreler.

Dolandırıcılara asla para ödenmemesini isteyen polis, "Korkmayın, ellerinde hiçbir görüntünüz yok ve kimse sizin gizli bilgilerinizi ele geçirmedi" uyarısında bulundu.

Polisin uyarısında, internet kullanıcılarından farklı sitelerde aynı şifreyi kullanmamaları ve sık sık şifrelerini değiştirmeleri istendi.

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Anahtar Kelimeler:
dijital şantaj mastürbasyon Video porno Avrupa

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