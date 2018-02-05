Dikkat çeken Kudüs sözleri! 'Yaşanamayacak hale gelecek'

Filistin Halkının Vazgeçilemez Haklarının Kullanımı Komitesi Toplantısı'nda konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin sorununun çözülemeyen en uzun süreli konulardan biri olduğuna dikkati çekti.

Uluslararası toplumun yıllarca iki devletli çözüme götürecek müzakere edilmiş bir süreci desteklediğini belirten Guterres, ''Her ikisinin de başkentleri Kudüs olan Filistin ve İsrail devletleri görmek istiyorum.'' dedi.

AA'nın haberine göre; negatif eğilimlerin hem İsrail hem de Filistinlilerin meşru, ulusal, tarihi ve demokratik haklarıyla bağdaşmayan ve geri dönüşü olmayan tek devletli bir gerçeklik yaratma potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Guterres, ''Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim birimleri inşa edilmesi BM kararları ve uluslararası hukuk kurallarınca gayrimeşrudur.'' diye konuştu.

İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin barışın önündeki en büyük engel olduğunu ve bu planların durdurulması gerektiğini vurgulayan Guterres, Gazze'deki insani durumun ve ekonomik koşulların son derece kötü olduğunu söyledi.