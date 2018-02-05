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Dikkat çeken Kudüs sözleri! 'Yaşanamayacak hale gelecek'

DÜNYA HABERLERİ | 05.02.2018 22:09 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Her ikisinin de başkentleri Kudüs olan Filistin ve İsrail devletleri görmek istiyorum. Temel hizmetler ve altyapıyı iyileştirmek için somut adımlar atılmazsa Gazze, 2020'ye kadar yaşanamayacak hale gelecek" dedi.

Dikkat çeken Kudüs sözleri! 'Yaşanamayacak hale gelecek'

Filistin Halkının Vazgeçilemez Haklarının Kullanımı Komitesi Toplantısı'nda konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin sorununun çözülemeyen en uzun süreli konulardan biri olduğuna dikkati çekti.

Uluslararası toplumun yıllarca iki devletli çözüme götürecek müzakere edilmiş bir süreci desteklediğini belirten Guterres, ''Her ikisinin de başkentleri Kudüs olan Filistin ve İsrail devletleri görmek istiyorum.'' dedi.

AA'nın haberine göre; negatif eğilimlerin hem İsrail hem de Filistinlilerin meşru, ulusal, tarihi ve demokratik haklarıyla bağdaşmayan ve geri dönüşü olmayan tek devletli bir gerçeklik yaratma potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Guterres, ''Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim birimleri inşa edilmesi BM kararları ve uluslararası hukuk kurallarınca gayrimeşrudur.'' diye konuştu.

İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin barışın önündeki en büyük engel olduğunu ve bu planların durdurulması gerektiğini vurgulayan Guterres, Gazze'deki insani durumun ve ekonomik koşulların son derece kötü olduğunu söyledi.

"GAZZE YAŞANAMAYACAK HALE GELECEK"

Guterres, ''Temel hizmetler ve altyapıyı iyileştirmek için somut adımlar atılmazsa Gazze, 2020'ye kadar yaşanamayacak hale gelecek.'' uyarısında bulundu.

İsrail ablukası altında olan Gazze'de yaşanan insani kriz nedeniyle 2 milyon Filistinlinin elektrik kesintisi, temel hizmetlerden mahrum kalma, işsizlik gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Guterres, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) finansal desteğin kesilmesinden derin endişe duyduğunu ifade etti.

Guterres, ''Orta Doğu'da beş milyon Filistinli mültecinin güvenliği, hakları, onuru tehlikede.'' dedi.

"B PLANI YOK"

Filistinli taraflar arasındaki birliğin ve uzlaşının kalıcı barışa ulaşmada önemli bir adım olduğunun altını çizen Guterres, İsrail-Filistin sorununun çözümüne ilişkin, ''B planı yok. İki devletli çözüm, Filistin halkının vazgeçilemez haklarına kavuşmasının ve soruna sürdürülebilir bir çözüm bulunmasının tek yolu.'' değerlendirmesinde bulundu.

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Kudüs Antonio Guterres BM

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