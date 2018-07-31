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Dikkat patlayabilir! Prezervatifler için toplatma kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2018 16:58 | Son Güncelleme

İngiltere ve İrlanda'da piyasaya sürdüğü prezervatifleri toplama kararı alan Durex, 'bazı paketlerde yırtılma ve patlama riski olabileceğini' açıkladı.

Dikkat patlayabilir! Prezervatifler için toplatma kararı

Sputnik'in haberine göre yırtılma ve patlama riski bulunan paketlerin 'Real Feel' (Gerçek his) ve 'Latex Free' (Lateks içermeyen) modellerinde geçerli olduğunı bildiren Durex, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Test sonuçlarımız sonucunda İngitere ve İrlanda pazarında satılan ürünlerin son kullanma tarihlerine yakın bir zamanda patlama ve yırtılma riski olduğunu tespit ettik.

Dileyen tüketiciler ürünler karşılığında para iadesi alabilir" ifadelerini kullandı.

İngiliz yetkililer ise, "Prezervatifin yırtılması ve patlaması durumundan dolayı cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve gebelik riski oluşabilir. Dolayısıyla kullanmamanızı tavsiye ederiz" dedi.

Şirket ayrıca, 'tüketiciler için acil bir güvenlik sorunu olmadığını ve yalnızca sınırlı sayıda partinin etkilendiğini' söyledi.

Durex, söz konusu ürünleri kullanan müşterilerine, ürünlerin etiketini okumalarını ve ürünlerin yırtılması veya patlaması durumunda, doktor veya eczacıdan 'en kısa zamanda, en azından 72 saat içinde' yardım istenebileceğini söyledi.

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prezervatif durex yırtılma patlama risk toplatma kararı

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