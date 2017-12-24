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Dikkatsizlik pahalıya mal oldu! Metrelerce uçtu!

DÜNYA HABERLERİ | 24.12.2017 12:19 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD’nin Illinois eyaletinde yaşanan feci kaza, bir aracın kamerasına yansıdı.

Cep telefonuyla konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, hızla gelen bir otomobil çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye uçtu. Ağır şekilde yaralanan kadın, hemen hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD trafik kazası Illinois

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