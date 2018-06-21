Din adamından şok hareket! Bebeği herkesin önünde tokatladı!

Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntüler şu sıralar interneti kasıp kavuruyor.
Video, anne ve babası olduğuna inanılan iki kişinin bebeği kucaklarında tutarak papazı dinlemesiyle başlıyor.
Bu sırada bebek ağlamaya başlıyor. Papaz önce "sakin ol, yoksa senden saha çok bağırırım" diyerek konuya espriyle yaklaşıyor. Ancak bebeğin ağlaması ilerleyen saniyelerde daha da şiddetleniyor.
Bu kez papaz bebeğin ağzını burnunu kapatmaya çalışıyor. Bebeğin ebeveynlerinin panik yapmaya başladığı görülüyor.
Bebeğin daha fazla bağırması üzerinde papaz herkesin gözü önünde küçücük bebeği tokatlıyor.
Bu sırada ortalık karışıyor. Anne olduğu tahmin edilen kadının 'hayır bayım, biz çocuklara vurmuyoruz' dediği duyuluyor. Kadın çocuğu papazın elinden almaya çalışıyor ancak papaz bebeği bırakmamakta ısrar ediyor.
Son olarak baba oldupu tahmin edilen adam bebeği papazın ellerinden koparıp alıyor ve video burada sona eriyor.
Olayın devamına veya papazın akıbetine ilişkin resmi bir açıklama yok.
Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı
Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor
Sevgilisinin kafasını yüzüp kulağını kesmişti! Karar verildi...
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum