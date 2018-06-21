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Din adamından şok hareket! Bebeği herkesin önünde tokatladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.06.2018 15:10 | Son Güncelleme

Şok eden görüntülerde vaftiz töreni sırasında bir papazın ağlaması durmayan bir bebeği tokatladığı görülüyor.

Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntüler şu sıralar interneti kasıp kavuruyor.

Video, anne ve babası olduğuna inanılan iki kişinin bebeği kucaklarında tutarak papazı dinlemesiyle başlıyor.

Bu sırada bebek ağlamaya başlıyor. Papaz önce "sakin ol, yoksa senden saha çok bağırırım" diyerek konuya espriyle yaklaşıyor. Ancak bebeğin ağlaması ilerleyen saniyelerde daha da şiddetleniyor.

Bu kez papaz bebeğin ağzını burnunu kapatmaya çalışıyor. Bebeğin ebeveynlerinin panik yapmaya başladığı görülüyor.

Bebeğin daha fazla bağırması üzerinde papaz herkesin gözü önünde küçücük bebeği tokatlıyor.

Bu sırada ortalık karışıyor. Anne olduğu tahmin edilen kadının 'hayır bayım, biz çocuklara vurmuyoruz' dediği duyuluyor. Kadın çocuğu papazın elinden almaya çalışıyor ancak papaz bebeği bırakmamakta ısrar ediyor.

Son olarak baba oldupu tahmin edilen adam bebeği papazın ellerinden koparıp alıyor ve video burada sona eriyor.

Olayın devamına veya papazın akıbetine ilişkin resmi bir açıklama yok.

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din adamı papaz vaftiz bebek Tokat

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