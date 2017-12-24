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Dini içerikli süs eşyalarının arasından esrar çıktı

DÜNYA HABERLERİ | 24.12.2017 11:18 | Son Güncelleme 16 dakika önce

Diyarbakır'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, dini içerikli süs eşyalarının arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, dini içerikli süs eşyalarının arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminalinde Diyarbakır'dan İstanbul'a gidecek olan bir yolcu otobüsünde, şüphe üzerine arama yaptı.

10 KİLO 400 GRAM TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Otobüsün bagajında, kırılacak ibareli 2 büyük boy karton kutu içerisinde, üzerlerinde dini içerikli yazılar bulunan duvar süsleri arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili, 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
esrar OTOBÜS Diyarbakır dini

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
emeksiz zengin olanin... kitapsiz bilgin olanin... sermayesi din olanin... rehberi seytan olmustur. Yunus Emre. Bu uyusturucu taciri mahlukat bu 4 vasfi kendisinde barindirmayi basarmis.. bence seytanin bizzat elinden odul almayi hak etmis.
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