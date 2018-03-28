Diplomat mı yoksa casus mu?

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'den sınır dışı edilen 23 Rus diplomatın "asıl görevleri açıklanmayan" istihbarat yetkilileri olduğunu söyledi.

Başka bir deyişle bu kişiler "casustu".

Bu durum, iyi bir diplomat olmanın başlıca özelliklerinin, güçlü bir şekilde el sıkışma, iyi tenis oynama ve birkaç dilde cin tonik sipariş edebilme olduğunu sanan herkesi şaşırtacaktır.

Peki resmi diplomasiyle casusluğun belirsiz dünyası arasındaki çizgi nereden çizilir?

'Dünyadaki tüm elçiliklerde casuslar vardır'

Buckingham Üniversitesi Güvenlik ve İstihbarat Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Anthony Glees, "Dünyadaki tüm elçiliklerde casuslar vardır" diyor.

Glees'e göre, bu durumun bütün ülkeler için geçerli olması nedeniyle hükümetlerde, elçilikler içinde olan bitenleri "görmezden geldiğine dair" resmi olmayan bir anlayış vardır.

Ancak bunun bir sınırı da vardır. Bu konudaki müsamaha, yasadışı faaliyetlerin söz konusu olması durumunda sona erer.

Prof. Glees, "Eski ajan Sergei Skripal ve kızının zehirlenmesi bundan dolayı böyle bir sorundur" diyor.