Diplomatik Süreç ABD-Türkiye Arasındaki Pürüzleri Giderecek mi?

Türkiye, ABD’nin Suriyeli Kürtlere verdiği desteğe yönelik eleştirilerini sürdürürken Ankara ile Washington arasındaki diplomatik görüşmeler de tüm hızıyla devam ediyor. Yeni kurulan Suriye’nin Geleceği Partisi’nin YPG’nin siyasi kanadı olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklaması da bu anlamda Washington’u hedef aldı.

Yıldırım, “Biz bunları iyi tanırız. Hangi kılıkta, hangi isimle gelirse gelsin belki bazı dostlarımızı geçici bir süre kandırabilirler ama Türkiye Cumhuriyeti'ni ve aziz milletimizi kandıramazlar” dedi. Yıldırım, Suriye’de parti kurmak için suçlularla işbirliği yaptığını öne sürdüğü ABD’nin PKK’yı üç harfin arkasına saklayarak Türkiye’yi güneyden kuşatacak bir terör koridoru oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Ankara, YPG’nin ve siyasi kanadı PYD’nin Menbiç’ten çıkarılmasını istiyor, PYD’nin Menbiç’te kalmak için ismini Suriye’nin Geleceği Partisi olarak değiştirdiğini söylüyor.

Barack Obama yönetimi döneminde ABD, IŞİD’den temizlenmesi sonrası Menbiç’te YPG’nin kalmayacağı sözünü vermişti. Bilgi Üniversitesi’nden Soli Özel, bu sözün tutulmadığını hatırlatarak, ABD’nin müttefik olarak güvenilirliğini sorguluyor.