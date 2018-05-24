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Direksiyon başında Facebook canlı yayını yaparken kaza yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2018 17:14 | Son Güncelleme

Macaristan'da bir minibüs şoförü, Facebook üzerinden canlı yayın yaptığı sırada kaza yaptı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti.

Macaristan’da bir minibüs şoförü, araç kullanırken sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayın başlattı. Canlı yayın sırasında tehlikeli bir sollama yapan şoförün kullandığı minibus, karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada şoför ile birlikte 9 kişi hayatını kaybetti.

Şoförün Facebook yayınına ait görüntülerde, kazadan hemen önce olanlar görülüyor. Minibüste bulunanların hasattan dönen çiftçiler olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan trafik kazası facebook canlı yayını

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