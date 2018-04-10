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Diş hekimi 19 yaşındaki hastasına tecavüz etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2018 06:34 | Son Güncelleme

Belçika'da, üç hastasına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen diş hekimi beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diş hekimi 19 yaşındaki hastasına tecavüz etti!

Belçika'nın Flamanca yayın yapan De Standaard gazetesinde yer alan habere göre, Brüksel'in Ganshoren bölgesinde faaliyet gösteren ismi belirtilmeyen 48 yaşındaki bir diş hekimine 2012-2013 yılları arasında cinsel istismara uğrayan üç hastası dava açtı.

Davacı 19 yaşındaki hastanın avukatı Cecile Kenis, sanığın, 2012'de tedavisi için gerekenden daha fazla anestezi vererek bayılttığı müvekkiline tecavüz ettiğini iddia etti. Diğer iki hasta da diş hekimine cinsel istismar iddiasıyla dava açtı.

Brüksel Ceza Mahkemesi, diş hekiminin 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, cezanın iki yıl ertelenmesine ve tecavüze uğrayan davacıya 7 bin 500 euro, istismara uğrayan davacılara 2 biner euro manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Avukat Kenis, kararın Belçika Diş Hekimleri Derneğine bildirileceğini, halihazırda diş hekimliği görevine devam eden sanığın doktorluk lisansının iptal edilmesi için çalışmalar yürütüleceğini bildirdi. Kenis, "Bir an önce bu kişinin görevine son verilmeli. Başka kadınlar da kurban olabilir." açıklamasında bulundu.

(AA)

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Belçika SKANDAL cinsel istismar Diş Hekimi

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