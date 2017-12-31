“Dışarıdaki Gazeteciler”den tutuklu meslektaşları için yeni yıl fotoğrafı

"Dışarıdaki Gazeteciler", cezaevinde tutuklu bulunan meslektaşlarına destek için yeni yıl fotoğrafı çektirdi. Geçen sene yapılan fotoğraf çekiminin sabahında, gazeteci Ahmet Şık gözaltına alınmıştı.

Toplu fotoğraf çekimine Cumhuriyet davası kapsamında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan gazeteciler Kadri Gürsel, Musa Kart, Turhan Günay ile gazetenin avukatlarından Mustafa Kemal Güngör de katıldı. Ayrıca, Özgür Gündem davası kapsamında tutuklanan İnan Kızılkaya ile RedHack soruşturması kapsamında tutuklanan Tunca Öğreten de fotoğraf çekiminde yer aldı.

Öğreten: Şimdi yeniden buradayım

RedHack soruşturması kapsamında 25 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan ve 6 Aralık 2017'de tahliye edilen gazeteci Tunca Öğreten DW Türkçe'ye verdiği demeçte, geçen sene fotoğraf çekiminin hazırlıkları sırasında gözaltına alındığını söyledi. Öğreten, “Geçen yıl benim olmadığım kareyi sağ olsun dışarıdaki gazeteciler mektupla göndermişlerdi. Şimdi yeniden buradayım. En azından burada olmayı başarabildim. Fotoğrafı tutuklu meslektaşlarımız için destek amacıyla çekiyoruz” diye konuştu.