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“Dışarıdaki Gazeteciler”den tutuklu meslektaşları için yeni yıl fotoğrafı

31.12.2017 12:16 | Son Güncelleme 32 dakika önce

"Dışarıdaki Gazeteciler", cezaevinde tutuklu bulunan meslektaşlarına destek için yeni yıl fotoğrafı çektirdi.

"Dışarıdaki Gazeteciler", cezaevinde tutuklu bulunan meslektaşlarına destek için yeni yıl fotoğrafı çektirdi. Geçen sene yapılan fotoğraf çekiminin sabahında, gazeteci Ahmet Şık gözaltına alınmıştı.

Toplu fotoğraf çekimine Cumhuriyet davası kapsamında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan gazeteciler Kadri Gürsel, Musa Kart, Turhan Günay ile gazetenin avukatlarından Mustafa Kemal Güngör de katıldı. Ayrıca, Özgür Gündem davası kapsamında tutuklanan İnan Kızılkaya ile RedHack soruşturması kapsamında tutuklanan Tunca Öğreten de fotoğraf çekiminde yer aldı.

Öğreten: Şimdi yeniden buradayım

RedHack soruşturması kapsamında 25 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan ve 6 Aralık 2017'de tahliye edilen gazeteci Tunca Öğreten DW Türkçe'ye verdiği demeçte, geçen sene fotoğraf çekiminin hazırlıkları sırasında gözaltına alındığını söyledi. Öğreten, “Geçen yıl benim olmadığım kareyi sağ olsun dışarıdaki gazeteciler mektupla göndermişlerdi. Şimdi yeniden buradayım. En azından burada olmayı başarabildim. Fotoğrafı tutuklu meslektaşlarımız için destek amacıyla çekiyoruz” diye konuştu.

“Türkiye gazeteciliğin en zor yapıldığı ülkelerden”

Fotoğraf çekimine katılan gazetecilerden Evrensel gazetesinden Meltem Akyol, 2017 yılının gazeteciler açısından kötü bir yıl olduğunu belirterek, “Onlarca gazeteci içeri girdi, bazıları tahliye oldu. Enseyi karartmıyoruz, gerçekleri söylemeye devam edeceğiz” dedi. Akyol, yeni yılın tutuklu gazeteciler için özgürlük getirmesini dilediğini ifade etti.

ABC News çalışanı Engin Baş ise gazeteciler için zor bir senenin geride kaldığını dile getirerek, bir araya gelmelerinin dayanışma açısından önemli olduğunu söyledi. Baş, “Tutuklu gazeteciler açısından Türkiye’nin çok negatif bir görünümü var. Türkiye gazeteciliğin en zor yapıldığı ülkelerden. Bunun değişmesi ümidiyle insanlar burada bir araya geliyor” dedi.

“Seneye herkes özgürlüğüne kavuşmuş olsun”

BBC Türkçe’den Selin Girit, fotoğraf etkinliğine buruk geldiğini ifade ederek, “Geçen yıl da burada toplanmıştık. Aramızda ‘Bundan sonra acaba kim içeri girer diye’ şakalaşıyorduk ve ertesi gün Ahmet’in gözaltına alındığı haberiyle uyandık” dedi. Girit, gelecek sene yine aynı etkinlik için buluşmamayı ümit ettiğini belirterek, “Seneye herkes özgürlüğüne kavuşmuş olsun” diye ekledi.

28 Aralık 2016 tarihinde “Ben Gazeteciyim” oluşumunun çağrısıyla buluşan gazeteciler, cezaevindeki meslektaşları için toplu fotoğraf çektirerek yeni yıl mesajı yollamıştı. Bu etkinliğin sabahında gazeteci Ahmet Şık, Cumhuriyet soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve sonrasında tutuklanmıştı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün bu ay açıkladığı 2017 yılı küresel raporunda, Türkiye'de 100'ün üzerinde gazetecinin cezaevinde olduğu ve gazetecilerin terör suçlamasıyla tutulduğuna dikkat çekilmişti. Raporda ayrıca Türkiye'de gazetecilerin sistematik olarak uzun bir süre boyunca tutuklu yargılandığı ve böylelikle mahkeme kararı olmaksızın cezalandırıldığı ifade edilmişti.

Burcu Karataş

©Deutsche Welle Türkçe

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