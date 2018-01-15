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Dışileri Bakanı Çavuşoğlu: 'ABD'nin tarafını belli etmesi gerekiyor'

15.01.2018 21:51 | Son Güncelleme 3 saat önce

Dışileri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Washington yönetimine tepki: 'ABD'nin tarafini belli etmesi gerekiyor'.

Dışileri Bakanı Çavuşoğlu, Kanada'dan Washington yönetimine tepki gösterdi ve 'ABD'nin tarafini belli etmesi gerekiyor' dedi. Ayrıntılar geliyor.

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