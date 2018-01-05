Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya’da Sigmar Gabriel ile Görüşecek

Ankara yeni yıla yoğun bir diplomasi takvimi ile girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak bugün Paris'te görüşmelerde bulunurken, yarın da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Goslar'da bir araya gelecek.

Almanya ile Türkiye arasında bir buçuk yılı aşkın bir süredir yaşanan gerilimin ve diplomatik krizin sona ermesi ve ilişkilerin normalleşmesi için son haftalarda her iki ülke de çaba harcıyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Almanya ile ilişkilerimiz gayet iyi", Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da, "Almanya, ilişkileri düzeltmek adına bir adım atarsa, biz iki adım atarız" açıklamaları bu kapsamda Ankara'nın Berlin'e karşı yumuşamaya gittiği şeklinde yorumlanmıştı. Federal Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de, Türkiye ile ilişkilerdeki gerilimin azaltılmasına hazır olduklarını açıklamıştı.

Berlin'deki diplomatik kaynaklar, yarın Hannover yakınlarında Sigmar Gabriel'in memleketi Goslar adlı kasabada gerçekleşecek görüşmesinin başlıca hedefinin, ilişkilerdeki normalleşme sürecinde hangi adımların atılacağı konusunda yol haritası hazırlanması olduğunu aktarıyorlar. Bu bağlamda siyasi temasların artırılması ve üst düzey siyasilerin karşılıklı ziyaretlerin tekrardan başlatılması da konuşulacak konular arasında yer alıyor.