Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya’da Sigmar Gabriel ile Görüşecek

Ankara yeni yıla yoğun bir diplomasi takvimi ile girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak bugün Paris'te görüşmelerde bulunurken, yarın da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Goslar'da bir araya gelecek.
Almanya ile Türkiye arasında bir buçuk yılı aşkın bir süredir yaşanan gerilimin ve diplomatik krizin sona ermesi ve ilişkilerin normalleşmesi için son haftalarda her iki ülke de çaba harcıyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Almanya ile ilişkilerimiz gayet iyi", Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da, "Almanya, ilişkileri düzeltmek adına bir adım atarsa, biz iki adım atarız" açıklamaları bu kapsamda Ankara'nın Berlin'e karşı yumuşamaya gittiği şeklinde yorumlanmıştı. Federal Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de, Türkiye ile ilişkilerdeki gerilimin azaltılmasına hazır olduklarını açıklamıştı.
Berlin'deki diplomatik kaynaklar, yarın Hannover yakınlarında Sigmar Gabriel'in memleketi Goslar adlı kasabada gerçekleşecek görüşmesinin başlıca hedefinin, ilişkilerdeki normalleşme sürecinde hangi adımların atılacağı konusunda yol haritası hazırlanması olduğunu aktarıyorlar. Bu bağlamda siyasi temasların artırılması ve üst düzey siyasilerin karşılıklı ziyaretlerin tekrardan başlatılması da konuşulacak konular arasında yer alıyor.
16 Nisan referandumu öncesinde aralarında Çavuşoğlu'nun da bulunduğu AK Partili bazı bakan ve milletvekillerinin Almanya'da miting ve toplantılarda konuşmaları engellenmiş, daha sonraki aylarda iki ülke arasındaki ziyaret trafiği kesilmişti. Ancak Çavuşoğlu ile Gabriel arasında 4 Kasım'da sürpriz şekilde Antalya'da bir görüşme yapılmıştı. Bu ziyaretle birlikte, Almanya eski başbakanı Gerhard Schröder'in Türkiye ile Almanya arasında arabuluculuk yaptığının anlaşılmasından sonra, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşlarının bir bölümü serbest bırakılmaya başlandı.
Büyükada davası kapsamında tutuklanan aktivist Peter Steudtner ve gazeteci-çevirmen Meşale Tolu'nun serbest bırakılmaları gerginliği azaltma sinyali olarak görülüyor. Geçen yıl Şubat ayında tutuklanan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in durumu ise ikili ilişkilerde en önemli sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Berlin, pek çok kez Yücel'in serbest bırakılmasını talep ederken, Alman basınında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yücel'in Almanya'ya iltica eden FETÖ'yle bağlantılı iki eski generalle takas edilmesi teklifini yaptığı öne sürülmüştü. Gabriel ile Çavuşoğlu arasındaki buluşmada, gündemlerden birinin Yücel'in durumunun olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Tutuklu olmasına rağmen hakkında bir iddianame hazırlanmayan Yücel'e ilişkin hafta başında bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "İddianamenin hazırlanmamış olması beni de mutlu etmiyor" demişti. Çavuşoğlu'nun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yücel'in başvurusu konusunda vereceği karara uyacaklarını söylemesi ise, lehine karar verilmesi durumunda Yücel'in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılabileceği şeklinde değerlendirmelere de yol açtı.
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