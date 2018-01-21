Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Caferi ile görüştü

Bağdat, 21 Ocak, (DHA)- Bağdat'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgeyi ilgilendiren konuları detaylı bir şekilde ele alındı.