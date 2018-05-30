Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Financial Times'a konuştu: YPG, Menbiç'ten çekilecek

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'nin Menbiç'ten çekileceğini, bunun için ABD ile anlaştıklarını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert ise Türkiye ile Menbiç konusunda henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Ankara'daki ofisinde Financial Times'a verdiği mülakatta, YPG çekildikten sonra Menbiç'i kimin yöneteceğine ABD ile beraber karar vereceklerini vurguladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinin bozulması ile ilgili olarak, "Biz hiçbir ülkeyle, hiçbir uluslararası organizasyonla kötü ilişkilerimizin olmasını tercih etmedik. Zaman zaman bazı ülkelerle sorunlarımız oluyor ancak bu çok sayıda ülkenin başına geliyor" dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dünya sahnesinde daha büyük bir güvene sahip olarak yerinin değiştiğini söyledi ve ekledi:

"Sesinizi yükselttiğinizde çoğu Avrupalı arkadaş bunu sevmiyor çünkü buna alışkın değiller. Ders vermeyi seviyorlar ancak başka birinin ders vermesini sevmiyorlar."