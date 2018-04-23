Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu New York’ta Resmi Temaslarına Başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak tarafından organize edilen BM öncülüğünde 24-25 Nisan tarihlerinde yapılacak ‘Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi’ konulu toplantı kapsamında New York’ta resmi temaslarına bugün başladı.

Önceki gün New York’a gelen Çavuşoğlu’nun resmi programı kapsamında yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le de ikili bir görüşme yapması bekleniyor. Çavuşoğlu, BM’nin barışı inşa ve barışın sürdürülmesi faaliyetlerine Türkiye'nin katkıları ve yaklaşımıyla ilgili Genel Kurul’a hitaben bir konuşma yapacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında bugün Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bakan Didier Reynders ile görüştü. Birleşmiş Milletler’de gerçekleşen görüşmeye Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da katıldı.

Görüşmede, Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin Afrin’de düzenlediği ‘Zeytin Dalı’ operasyonuyla ilgili bilgi verdiği belirtildi. Çavuşoğlu’nun ayrıca Belçika Dışişleri Bakanı Reyders’le görüşmesinde Belçika’da artan PKK faaliyetlerine dikkati çektiği ve terör örgütüne karşı daha etkili mücadele edilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Çavuşoğlu’nun resmi temasları kapsamında bugün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Maldivler Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Asım ile de bir araya geleceği, New York Başkonsolosluğu’nda düzenlenecek 23 Nisan etkinliğine de katılacağı kaydedildi.