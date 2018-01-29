Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklama

Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin operasyonunun 10.gününde önemli açıklamalar yaptı.

İşte konuşmadan satırbaşları;

Biz Müslümanız diye DAEŞ'i savunabilir miyiz? Tam tersine.

Tüm dünyadaki Müslümanlar Recep Tayyip Erdoğan ne diyor diye ona bakıyor.

Ayrıntılar geliyor...