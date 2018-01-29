Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklama

Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin operasyonunun 10.gününde önemli açıklamalar yaptı.
İşte konuşmadan satırbaşları;
Biz Müslümanız diye DAEŞ'i savunabilir miyiz? Tam tersine.
Tüm dünyadaki Müslümanlar Recep Tayyip Erdoğan ne diyor diye ona bakıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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