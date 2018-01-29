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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklama

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 11:05 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ajanslardan geçen son dakika habere göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında konuşuyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklama

Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin operasyonunun 10.gününde önemli açıklamalar yaptı.

İşte konuşmadan satırbaşları;

Biz Müslümanız diye DAEŞ'i savunabilir miyiz? Tam tersine.

Tüm dünyadaki Müslümanlar Recep Tayyip Erdoğan ne diyor diye ona bakıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu Son dakika Afrin

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