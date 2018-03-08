Dışişleri Bakanı Gabriel yeni kabinede yer almayacak

SPD'ye ait altı bakanlığa kimlerin geleceğinin Cuma günü açıklanması bekleniyor.Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, partisi SPD ile Hristiyan Birlik partilerinin kuracağı yeni koalisyon hükümetinde görevine devam etmeyeceğini açıkladı. Gabriel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada SPD'nin müstakbel genel başkanı Andrea Nahles ile geçici Genel Başkan Olaf Scholz'un kendisine yeni hükümette yer almayacağını bildirdiklerini belirterek, "SPD için siyasi liderlik görevlerini üstlendiğim dönem böylelikle sona eriyor… Yaklaşık 30 yıllık siyasi kariyerimde 18 yıl boyunca ülkem ve SPD için idari konumda bulunma imkanım oldu.. Bu benim için, müteşekkir olduğum büyük bir onurdu" dedi.

Gabriel, siyasi kariyerindeki başarılı icraatı arasında "yurt dışında haksız yere tutuklu bulunan Almanların serbest bırakılmasını" da saydı.

Gabriel'in kamuoyunda Dışişleri Bakanı olarak başarılı bulunmasına rağmen yeni kabinede yer almayacağına dair spekülasyonlar günlerdir Alman medyasında yer alıyordu. Gabriel'in eski genel başkan Martin Schulz ile dışişleri bakanlığı konusunda girdiği polemik parti içinde huzursuzluğa yol açmıştı. Nahles ve Scholz'un SPD'ye ait altı bakanlık koltuğuna kimlerin geleceğini Cuma günü açıklaması bekleniyor.

DW,AFP/BK,BÖ

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