Dışişleri Bakanı Pompeo New York’ta Kuzey Koreli Yetkiliyle Görüşecek

Beyaz Saray, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bu hafta New York’a gelecek üst düzey bir Kozey Koreli yetkiliyle görüşeceğini açıkladı. Gündemde Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında yapılması planlanan zirve olacak.

Başkan Trump da Twitter’dan yazdığı mesajda Kuzey Koreli yetkili Kim Young Chol’un New York’a doğru yola çıktığını söyledi.

Trump iptal etmişti

Trump geçen hafta Kim Jong Un’a yazdığı bir mektupta Kuzey Kore liderinin açıklamalarındaki ‘büyük öfke ve açık düşmanlık’ nedeniyle 12 Haziran’da yapılması planlanan zirveyi iptal ettiğini bildirmişti. Ancak iki ülke arasında müzakereler devam etti. Son diplomatlar pazar günü iki Kore arasındaki askerden arındırılmış alanda bir araya gelmişti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Amerika Trump-Kim zirvesi için hazırlıklarını sürdürürken Trump’ın Japon Başbakan Şinzo Abe’yle Beyaz Saray’da 7 Haziran’da görüşeceğini söyledi.

Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Joe Hagin ve Trump yönetiminden diğer yetkililer Pazar günü zirve için planlanan mekan olan Singapur’a gitti.