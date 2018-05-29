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Dışişleri Bakanı Pompeo New York’ta Kuzey Koreli Yetkiliyle Görüşecek

29.05.2018 20:29 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bu hafta New York’a gelecek üst düzey bir Kozey Koreli yetkiliyle görüşeceğini açıkladı. Gündemde Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında yapılması planlanan zirve olacak

Dışişleri Bakanı Pompeo New York’ta Kuzey Koreli Yetkiliyle Görüşecek

Beyaz Saray, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bu hafta New York’a gelecek üst düzey bir Kozey Koreli yetkiliyle görüşeceğini açıkladı. Gündemde Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında yapılması planlanan zirve olacak.

Başkan Trump da Twitter’dan yazdığı mesajda Kuzey Koreli yetkili Kim Young Chol’un New York’a doğru yola çıktığını söyledi.

Trump iptal etmişti

Trump geçen hafta Kim Jong Un’a yazdığı bir mektupta Kuzey Kore liderinin açıklamalarındaki ‘büyük öfke ve açık düşmanlık’ nedeniyle 12 Haziran’da yapılması planlanan zirveyi iptal ettiğini bildirmişti. Ancak iki ülke arasında müzakereler devam etti. Son diplomatlar pazar günü iki Kore arasındaki askerden arındırılmış alanda bir araya gelmişti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Amerika Trump-Kim zirvesi için hazırlıklarını sürdürürken Trump’ın Japon Başbakan Şinzo Abe’yle Beyaz Saray’da 7 Haziran’da görüşeceğini söyledi.

Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Joe Hagin ve Trump yönetiminden diğer yetkililer Pazar günü zirve için planlanan mekan olan Singapur’a gitti.

Beyaz Saray, yetkililerin zirvenin lojistik hazırlıkları için buraya gittiğini doğruladı.

Trump ve Abe’nin pazartesi günü yaptıkları telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki liderin Kuzey Kore’nin nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlardan arınmasıyla balistik füze programını sonlandırması konusunda ortak hedefleri paylaştıkları aktarıldı.

Seul’dan bir hükümet yetkilisi Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in de gelecek ay Amerika ve Kuzey Koreli mevkidaşlarıyla Singapur’a gidebileceğini bildirdi.

‘‘Kim hala kararlı’’

Cumartesi günü Kim ve Moon Jae-in arasında gerçekleşen sürpriz görüşmeden sonra Güney Kore Cumhurbaşkanı, Kuzey Kore liderinin Kore Yarımadası’nın nükleerden tam olarak arınması konusunda kararlılığını koruduğunu söylemişti.

Amerika, Pyonyang’ın nükleer cephaneliğinin, tamamen, kanıtlanabilir biçimde ve geri dönüşü olmaksızın imha edilmesini istiyor. Kuzey Kore’yse tek taraflı silahsızlanmaya karşı çıkıyor ve Kore Yarımadası’nın tamamının nükleer silahlardan arındırılmasını istiyor. Kim, bunun neyi içerdiği konusundaysa açıklama yapmadı.

Kuzey Koreliler Amerika’yla kurulan diplomatik ilişkiye başlangıçta coşkuyla yaklaşmış ancak daha sonra Singapur’da yapılan bir hazırlık toplantısına katılmamış, nükleer güç kullanma tehdidinde bulunmuş ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’ten ‘siyasi kukla’ olarak söz etmişti.

Ancak Kuzey Kore basını sürekli olarak Kim’in Trump’la yapılacak zirvenin hayata geçirilmesini istediğini belirtti.

Moon ve Kim’in Cumartesi günü sınırda yaptıkları ikinci görüşmede zirve hazırlıkları hakkında konuşuldu.

Moon görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘Kim’in şüpheyle yaklaştığı nükleerden arınma niyeti değil, Amerika’nın Kuzey Kore’yle ilişkilerindeki düşmanca tutum ve Amerika’nın Pyonyang rejiminin süreceğine dair garanti verip veremeyecek olması’’ diye konuştu.

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