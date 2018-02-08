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Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara’da Temaslarda Bulunacak

08.02.2018 22:39 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, gelecek hafta Ankara’da temaslarda bulunacak. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tillerson, 11 Şubat tarihinde Amman’da başlayacağı temaslarına, Türkiye, Lübnan, Mısır ve Kuveyt’le devam edecek. Tillerson’ın bölgedeki temasları 16 Şubat’a kadar sürecek

Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara’da Temaslarda Bulunacak

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, gelecek hafta Ankara’da temaslarda bulunacak. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tillerson, 11 Şubat tarihinde Amman’da başlayacağı temaslarına, Türkiye, Lübnan, Mısır ve Kuveyt’le devam edecek. Tillerson’ın bölgedeki temasları 16 Şubat’a kadar sürecek.

Tillerson, Ankara temasları sırasında Türk yetkililerle bölgesel konuları ve ikili ilişkileri ele alacak.

Bakan, Kuveyt’te IŞİD Koalisyonu’nu oluşturan ülkelerin bakanlar düzeyinde yapılan toplantısına, Irak’ta ise Yeniden İmar Konferansı’na katılacak.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak İdlib, doğu Guta’da artan şiddetten duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Suriye rejimiyle Rusya’nın hava saldırılarına maruz kalan bölgelerdeki durumdan kaygı duyulduğu belirtildi.

Son 48 saatte düzenlenen hava saldırılarında onlarca sivilin öldüğü, hastanelerin dahil olduğu sivil binaların hedef alındığı ve kimyasal silah kullanıldığı haberlerinin yeniden gündemde olduğu ifade edilen açıklamada, “Bu saldırılar derhal durmalı” denildi.

“Amerika, Birleşmiş Milletler’in (BM) doğu Guta’ya insani yardım ulaştırılabilmesi ve 700 kadar sivilin tıbbi nedenlerle acilen tahliye edilmesi için bir ay boyunca çatışmaların sona erdirilmesi yönündeki çağrısını destekliyor” denilen açıklamada Rusya’nın Şam rejimi üzerindeki etkisini kullanarak BM’nin bölgedeki sivillere yardım etmesine izin vermesinin sağlanması istendi.

Açıklamada ayrıca taraflara Esat rejiminin vahşi saldırıları karşısında oluşan insani krize müdahale edilebilmesi için koşulsuz çatışmasızlığa bağlı kalmaları çağrısı yapıldı.

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