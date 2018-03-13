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Dışişleri Bakanı Tillerson Veda Konuşması Yaptı

13.03.2018 21:58 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump tarafından görevden alınan Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bakanlığın basın brifingi odasında gazetecilerin karşısına geçti ve veda konuşması yaptı. Tillerson resmi olarak 31 Mart’a kadar görevde olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Tillerson Veda Konuşması Yaptı

Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson sabah saatlerinde Başkan Donald Trump tarafından Twitter’dan yayınlanan bir mesajla görevden alındı. Twitter mesajında Trump, “CIA Direktörü Pompeo yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Rex Tillerson'a hizmetleri için teşekkür ediyoruz, harika bir iş çıkardı. Gina Haspel yeni CIA Direktörümüz olacak ve bu görevdeki ilk kadın olarak görev yapacak. Hepsini tebrik ediyorum” diye yazdı.

Dışişleri Bakanı Tillerson’ın da görevden alındığından bu mesajla haberdar olduğu iddia edildi. Tillerson kameraların karşısına geçtiğinde “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bugün öğle saatlerinde Air Force One uçağından aradı kendisiyle ve Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ile konuştum. Önümüzdeki günlerde sorunsuz bir geçiş döneminin olması son derece önemli” dedi.

Tillerson ayrıca ilk etapta tüm yetkilerini en üst düzey bakan yardımcısı konumundaki John Sullivan’a devredeceğini, kendisinin de resmi olarak 31 Mart tarihine kadar görevde kalacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Tillerson veda niteliğindeki basın açıklamasında, Amerika’nın uluslararası ilişkileri konusunda da mesajlar verdi. Suriye’de ateşkes anlaşması sağlanmasının çok sayıda sivilin hayatının kurtarılmasına neden olduğunu ama Suriye konusunda daha yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Suriye’de IŞİD’e karşı başarılar elde edildiğini Afganistan’da ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Rusya’yla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tillerson Rusya’nın mevcut tavrı ve politikalarına devam etmesi halinde daha da tecrit edileceğini söyledi. “Rusya adımlarını atarken Rus halkının ve tüm dünyanın çıkarlarını düşünerek hareket etmek zorunda” diye konuştu.

Kuzey Kore konusunda da Amerika’nın ortaklarıyla birlikte Kuzey Kore rejimi üzerindeki baskıların sürdüğünü bu sayede Kuzey Kore’nin masaya getirildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Tillerson 31 Mart tarihi itibariyle de kendisinin sivil hayatına geri döneceğini söyledi ve el sallayarak toplantı salonunu terk etti. Zaman zaman sesinin titrediği fark edilen Tillerson açıklamasının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlamadan salondan ayrıldı.

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