Dışişleri Bakanları Ukrayna İçin Toplandı

Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya’nın dışişleri bakanları Berlin’de Ukrayna’nın doğusunda ordu ve Rusya destekli ayrılıkçı grupların çatışmalarını sona erdirmek için biraraya geldi.
Görüşmede Belarus’un başkenti Minsk’te 2015’te yapılan barış anlaşmasının uygulamaya konulması ve bölgede BM Barış Gücü askerlerinin konuşlandırılması görüşüldü.
Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalarda 10 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı’nın konutunda Fransız bakan Jean-Yves Le Drian ve Alman bakan Heiko Maas ile kapalı kapılar ardında görüştü.
Görüşmelerin ardından birlikte kameraların karşısına geçen bakanlar açıklama yapmadı.
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