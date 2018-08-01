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Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin saldırgan tutumuna gecikmeksizin aynı karşılık verilecektir"

01.08.2018 23:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin saldırgan tutumuna gecikmeksizin aynı karşılık verilecektir"

Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin saldırgan tutumuna gecikmeksizin aynı karşılık verilecektir"

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