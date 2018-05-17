Dışişleri Bakanlığı: ‘Atilla Suçsuz Olduğu Halde Mahkum Edildi’

Dışişleri Bakanlığı, New York’ta görülen Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasından çıkan 32 ay hapis cezasını değerlendiren bir açıklama yayınladı.

Açıklamada “New York Güney Mahkemesi bugün (16 Mayıs), adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca “Böylece, anılan mahkeme yabancı bir devletin kamu bankası temsilcisini mahkum ederek ABD yaptırımlarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında emsali olmayan bir karara imza atmıştır. Dava sürecinde FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava sürecinin güvenilirliğini ve inandırıcılığını yok etmiştir” ifadelerine yer verildi.

