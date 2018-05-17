HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dışişleri Bakanlığı: ‘Atilla Suçsuz Olduğu Halde Mahkum Edildi’

17.05.2018 01:02 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “New York Güney Mahkemesi bugün (16 Mayıs), adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir” denildi

Dışişleri Bakanlığı: ‘Atilla Suçsuz Olduğu Halde Mahkum Edildi’

Dışişleri Bakanlığı, New York’ta görülen Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasından çıkan 32 ay hapis cezasını değerlendiren bir açıklama yayınladı.

Açıklamada “New York Güney Mahkemesi bugün (16 Mayıs), adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca “Böylece, anılan mahkeme yabancı bir devletin kamu bankası temsilcisini mahkum ederek ABD yaptırımlarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında emsali olmayan bir karara imza atmıştır. Dava sürecinde FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava sürecinin güvenilirliğini ve inandırıcılığını yok etmiştir” ifadelerine yer verildi.

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
Türkiye üzerinden Avrupa’ya giren sığınmacı sayısında artışTürkiye üzerinden Avrupa’ya giren sığınmacı sayısında artış
Putin 'Trump'ın başkan olması için' doğrudan talimat vermiş!Putin 'Trump'ın başkan olması için' doğrudan talimat vermiş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İsrail Hamas'a ait askeri noktaları vurdu

Son dakika! İsrail Hamas'a ait askeri noktaları vurdu

Putin 'Trump'ın başkan olması için' doğrudan talimat vermiş!

Putin 'Trump'ın başkan olması için' doğrudan talimat vermiş!

O fotoğraftaki direnişçi bakın kim çıktı!

O fotoğraftaki direnişçi bakın kim çıktı!

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Almanya'da tartışma yaratan karar! Polis faşizmi yasalaştı

Almanya'da tartışma yaratan karar! Polis faşizmi yasalaştı

Hakan Atilla davasının sonucu ne? İşte verilen ceza!

Hakan Atilla davasının sonucu ne? İşte verilen ceza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.