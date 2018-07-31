Dışişleri Bakanlığı: Moğolistan'da operasyon iddiaları gerçek dışı

Akçay'ın Cuma günü bir uçakla yurtdışına götürülme girişiminin Moğol yetkililer tarafından engellendiği iddia edildi.

Moğolistan'da, Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen Empathy Okulları'nın Genel Müdürü, Türk vatandaşı Veysel Akçay'ın, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmak istendiği haberleri ajanslar tarafından geçildi.

Aksoy ayrıca Ankara'daki Moğolistan Büyükelçisi'nin de Dışişleri Bakjanlığı'na çağırıldığını belirterek "yaşanan hadisenin Moğol makamları tarafından ele alınış tarzı kuvvetle protesto edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy düzenlediği basın toplantısında, "Moğolistan'da cuma günü yaşanan gelişmelerin bir kaçırma operasyonu olarak takdim edilmesinden büyük rahatsızlık duymaktayız. Bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır ve tarafımızdan reddedilmektedir" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü Moğolistan'da Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir Türk vatandaşının kaçırılmaya çalışıldığı yönündeki iddiaları reddetti.

Moğolistan Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili Türk Büyükelçiliği'yle temasa geçtiğini açıkladı.

Reuters haber ajansı, yerel basın ve Akçay'ın anlatımlarına dayandırdığı haberinde, iddia edilen kaçırma girişiminin başkent Ulanbator'da yaşandığını, Akçay'ın bazı kişiler tarafından zorla havaalanına getirildiğini bildirdi.

Fransız haber ajansı AFP ise Akçay'ın arkadaşları ve görgü tanıklarının aktarımlarına göre, Akçay'ın evinin önünde beş kişi tarafından zorla alınıp bir minibüse sokulduğunu belirtti.

Cuma günü bir Türk uçağının Cengiz Han Uluslararası Havaalanı'na indiğini belirten ajanslar, Akçay'ın da kaçırıldıktan sonra havaalanına götürüldüğünü bildirdi.

Haber ajansları, Moğol yetkililerin yaklaşık sekiz saat boyunca uçağın kalkışına izin vermediğini ve Akçay'ı bu kişilerin elinden aldığını aktardı.

Türkiye ne diyor?

Dışişleri Bakanlığı iddiaları yalanlarken, Moğol hükümetinin tavrını eleştiriyor ve ülkede Gülen yapılanmasına karşı etkin mücadele verilmesi çağrısında bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Pazartesi akşamı düzenlediği basın toplantısında "Moğolistan makamlarının bu terör yapısına ve Moğolistan'daki uzantılarına yönelik gerekli adımları atmasını bekliyoruz" dedi.