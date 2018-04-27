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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Komisyonu Başkanı Juncker'e tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2018 00:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Komisyonu Başkanı Juncker'e tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Komisyonu Başkanı Juncker'e tepki

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "AB yetkilileri güvenilirliklerini kaybediyor" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı AB Komisyonu Başkanı AB

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