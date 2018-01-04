Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin içişlerine müdahale edildi, karar hukuk ayıbı

Reuters
İran'a yönelik yaptırımlarının yasa dışı yollardan delinmesiyle ilgili olarak New York'ta görülen davada jürinin, Mehmet Hakan Atilla'yı yargılandığı 6 suçlamadan 5'inde suçlu bulunmasına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi**.**
Perşembe sabahı davaya ilişkin bir açıklama yayınlayan bakanlık, kararı "haksız ve talihsiz bir gelişme" olarak değerlendirdi.
Mahkemenin "sahte ve siyasi istismara müsait sözde delillere dayanarak" yargılama yaptığını belirten Dışişleri Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir.
"Bu arada ABD tarafından maddi ve lojistik destek sağlanmak suretiyle bazı FETÖ mensuplarının yargı sürecini etkileyecek gerçek dışı iddialarda bulunmalarına ve sahte deliller sunmalarına fırsat verilmesi mahkeme sürecinin ciddiyetini ve inanılırlığını yok etmiştir.
"Bu haliyle bir hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir."
İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!
Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti
Mehmet Hakan Atilla davası biter bitmez kritik karar!
Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!
Ümraniye'de kan donduran görüntü
IŞİD'liden adliye çıkışında çirkin şov: Çekin, yakışıklı çıksın!
Otomobilden inip kılık değiştirdiler! E-5'te büyük oyun
Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...
Dünyayı bu halde dolaştı!
Son anket sonucunda tarihi rekor
Selahattin Demirtaş'tan sürpriz karar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum