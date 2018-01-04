Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin içişlerine müdahale edildi, karar hukuk ayıbı

Reuters

İran'a yönelik yaptırımlarının yasa dışı yollardan delinmesiyle ilgili olarak New York'ta görülen davada jürinin, Mehmet Hakan Atilla'yı yargılandığı 6 suçlamadan 5'inde suçlu bulunmasına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi**.**

Perşembe sabahı davaya ilişkin bir açıklama yayınlayan bakanlık, kararı "haksız ve talihsiz bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Mahkemenin "sahte ve siyasi istismara müsait sözde delillere dayanarak" yargılama yaptığını belirten Dışişleri Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir.

"Bu arada ABD tarafından maddi ve lojistik destek sağlanmak suretiyle bazı FETÖ mensuplarının yargı sürecini etkileyecek gerçek dışı iddialarda bulunmalarına ve sahte deliller sunmalarına fırsat verilmesi mahkeme sürecinin ciddiyetini ve inanılırlığını yok etmiştir.

"Bu haliyle bir hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir."