Dışişleri Bakanlığı YPG’nin Menbiç’ten Tamamen Çekildiği İddialarını Yalanladı

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili Kürt YPG milislerinin Menbiç’ten çekilmeyi tamamladıklarına dair haberleri yalanladı ve tahliye işleminin sürdüğünü söyledi.

Türkiye ve Amerika geçen ay Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç kasabasından YPG unsurlarının çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu konu taraflar arasında uzun süredir gerilime neden oluyordu. Anlaşmaya göre Kürt milislerin Menbiç’ten çekilmesinin ardından kasaba çevresinde güvenliği Türk ve Amerikan kuvvetleri birlikte sağlayacak.

Menbiç Askeri Konseyi, son Kürt milislerin Pazar günü kasabayı terk ettiğini ve kontrolü yerel güçlere bıraktıklarını açıklamıştı. Konsey, kasabada YPG üyesi kalmadığını, kalanlarınsa sadece YPG askeri danışmanları olduğunu bildirmişti. Ancak Türkiye, Konsey’in açıklamasını yalanladı.

Açıklamada, “PYD/YPG'nin Menbiç'ten tamamen çekildiğine” dair verilen haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve bu sürecin hale devam ettiği dile getirildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Menbiç'ten bu aşamada PYD/ YPG'nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la Pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde Menbiç konusunda ortak bir yol haritası kullanılmasının öneminin vurgulandığına işaret edildi.

Washington’un Suriye’de IŞİD’le savaşta YPG milislerini desteklemesi Ankara’nın tepkisine neden oluyor. Ankara YPG’yi PKK’nın bir uzantısı olarak görüyor.

