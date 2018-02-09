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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD’nin ‘Serkan Gölge’ Açıklamasına Tepki

09.02.2018 23:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in Türkiye’de “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla tutuklu bulunan NASA çalışanı Serkan Gölge’yle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD’nin ‘Serkan Gölge’ Açıklamasına Tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in Türkiye’de “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla tutuklu bulunan NASA çalışanı Serkan Gölge’yle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Nauert’in Serkan Gölge’nin yetersiz delillerle mahkum edildiği yönündeki ifadeleri hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy açıklamasında şunları kaydetti: “Türk vatandaşı olan Serkan Gölge, bağımsız Türk mahkemesi tarafından yargılanmış ve adil bir yargılama sonrasında hüküm tesis edilmiştir. Dava dosyasının içeriğini ve delilleri bilmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Türk yargısı hakkındaki önyargılı ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir. Türk yargısı birilerinin arzusuna veya dışarıdan gelen talimatlara göre değil Türkiye’nin Anayasasına, yasalarına ve delillere göre karar verir. ABD’li muhataplarımızın bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duymalarını bekliyoruz.”

Nauert ne demişti?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert dünkü günlük basın brifinginde, “ABD, Amerikan vatandaşı Serkan Gölge’nin bir terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle inandırıcı bir delil olmadan mahkum edilmesinden derin kaygı duymaktadır” demişti.

Nauert, Serkan Gölge ve tutuklu diğer ABD vatandaşlarının durumlarını yakından takip etmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, OHAL idaresi altında devam ettirilen bu kovuşturmaların, yargının bağımsızlığı ve kişilerin adil yargılanma hakkı dahil Türk anayasasında yer alan güvencelere saygı konusunda ciddi endişeler uyandırdığını belirtmişti.

Türkiye’ye seyahat eden ya da Türkiye’de ikamet eden ABD vatandaşlarının emniyetinin kendileri için bir kaygı unsuru oluşturmaya devam ettiğini de kaydeden Nauert, Türk hükümetine uzatılan OHAL’i sona erdirmesi, OHAL altında keyfi olarak tutuklananları serbest bırakması ve Türkiye’nin kendi iç ve uluslararası yükümlüleriyle uyumlu şekilde hukukun üstünlüğünü muhafaza etmesi çağrısını da yinelemişti.

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