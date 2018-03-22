Dışişleri Bakanlığı'ndan Merkel'in Afrin harekatını 'kınayan' açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'e yönelik harekatını "kabul edilemez" olarak nitelediği açıklamasına tepki gösterdi. Merkel, "sivil ölümleri" iddialarını hatırlatarak Türkiye'nin "Afrin'deki faaliyetlerini güçlü bir şekilde kınadığını" söylemişti.

Merkel'i "dezenformasyona dayanan talihsiz bir açıklama" yapmakla suçlayan Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Müttefiklerimizi Türkiye aleyhindeki dezenformasyon faaliyetlerine prim vererek terörü destekleyen ülke konumuna düşmek yerine, ülkemizle yakın eşgüdüm ve istişare içinde Suriye'de kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın tesisi için çaba harcamaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Merkel'in çıkışının Türkiye ile ilişkilerde gerginliği tırmandırmasından endişe ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Erdoğan Alman mevkidaşıyla görüştü

Öte yandan, iki ülke arasında Afrin konusunda diyaloğun sürdüğüne yönelik sinyaller de geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman mevkidaşı Frank Walter Steinmeier Çarşamba günü yaptığı telefon konuşmasında "teröre karşı ortak mücadelenin önemini" vurguladığı bildirildi.