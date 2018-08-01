Dışişleri’nden ABD’ye Yaptırım Yanıtı: ‘Aynı Karşılığı Vereceğiz’ 

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Türkiye’ye karşı açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ettiklerini belirterek, bu “saldırgan” tutuma gecikmeksizin aynı karşılığın verileceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz” ifadesi kullanıldı.
Türkiye’nin iki bakanını hedef alan yaptırım kararının “ne devlet ciddiyetiyle bağdaştığı ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebildiği” değerlendirmesi yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur.
ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz.
Hiçbir amaca hizmet etmeyecek sözkonusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir.”
ABD yönetimi bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın tutuklanması ve hapiste tutulmasındaki rolleri nedeniyle yaptırım listesine almıştı. Yaptırım kararı kapsamında iki bakanın ABD'deki olası mal varlıkları donduruldu ve Amerikalıların onlarla iş yapmasına yasak getirildi. İki bakanın ayrıca bu mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirleri donduruldu.
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