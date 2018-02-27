Dişişleri’nden Pentagon’a Yalanlama: 'Afrin’le İlgili Diplomatik Görüşme Yapılmıyor'

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki YPG unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 39. gününe girerken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Pentagon sözcüsünün "Ankara ve Washington arasında Afrin’de gerilimi azaltmak için diplomatik görüşmeler yapılıyor” şeklindeki açıklamasını reddetti.

Gazetecilerin bu konudaki sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından dün yapılan bir açıklamada dile getirilen, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiası doğru değildir. Türkiye’nin ABD’yle Afrin konusunda yürüttüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır” dedi.

Açıklamada, “Tillerson’un 15-16 Şubat tarihli son Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki Suriye bağlantılı sorunların aşılması amacıyla bir mekanizma tesis edileceğini ve bu çerçevede önceliğin Menbiç'e verileceğini beyan ettiği hatırlanacaktır” denildi.