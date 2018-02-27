Dişişleri’nden Pentagon’a Yalanlama: 'Afrin’le İlgili Diplomatik Görüşme Yapılmıyor'

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki YPG unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 39. gününe girerken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Pentagon sözcüsünün "Ankara ve Washington arasında Afrin’de gerilimi azaltmak için diplomatik görüşmeler yapılıyor” şeklindeki açıklamasını reddetti.
Gazetecilerin bu konudaki sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından dün yapılan bir açıklamada dile getirilen, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiası doğru değildir. Türkiye’nin ABD’yle Afrin konusunda yürüttüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır” dedi.
Açıklamada, “Tillerson’un 15-16 Şubat tarihli son Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki Suriye bağlantılı sorunların aşılması amacıyla bir mekanizma tesis edileceğini ve bu çerçevede önceliğin Menbiç'e verileceğini beyan ettiği hatırlanacaktır” denildi.
Türk medyasında yer alan haberlerde, Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway'in, Türkiye ve ABD arasında Afrin konusunda diplomatik görüşmelerin yapıldığını söylediği belirtilmişti.
Tillerson: Menbiç konusunu ele alacağız demişti
Dışişleri Sözcüsü’nün atıfta bulunduğu ABD Dışişleri Bakanı, Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştükten sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla düzenlediği basın toplantısında "terörist gruplara karşı ortak bir koordinasyon gerçekleştireceğiz" demişti. Tillerson şunları söylemişti:
“Hedefimiz Suriye ile ilgili kesinlikle örtüşüyor. IŞİD’den kurtulmak, ülkeyi istikrara kavuşturmak, sonra mültecilerin evlerine dönmesini sağlamak, aynı zamanda siyasi çözümü desteklemek. Çalışmalarımızı koordine edeceğiz. Bu çerçevede çalışmalarımızı diğer terörist gruplara karşı da ortaklaşa sürdürdüğümüzde bir koordinasyon gerçekleştireceğiz. O bölgelerde kim daha egemen olacak bunlara da karar vereceğiz. Ve bunları da temizledikten sonra orada daha önce yaşayan insanlara geri vereceğiz. Menbiç konusunu ele alacağız.”
Binali Yıldırım: Rejim, Doğu Guta’ya tekrar saldırıya başladı
Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım bugün AKP TBMM Grup Toplantısı’nda özel harekat timlerinin Afrin’e girdiğini açıklarken, Doğu Guta’da da sivil katliam yapıldığını söyledi.
Başbakan, 30 günlük ateşkes kararının Afrin harekatını kapsamadığını da yineledi.
“Afrin bir hilal gibi çepeçevre emniyete alınmış durumda. Sınır bölgeleri tamamen terörden temizlendi. Şimdi özel harekat timlerimizle beraber adım adım temizlik yaparak gidiyoruz. BM, 30 gün süreyle Guta'da ateşkes ilan edilmesi kararı aldı. Şu anda Doğu Guta'da bir insanlık ayıbı yaşanıyor. Buradaki çocuk, kadın ve yaralılara acil insani yardım bile yapılamıyor. Rejim, Doğu Guta'ya saldırıya tekrar başladı. Kimyasal silah kullanıldığı yönünde çok ciddi iddialar var. Afrin'de yürüttüğümüz Zeytin Dalı Harekatı'nı Doğu Guta ile karıştıranlar var. BM Konsey kararının Doğu Guta ile ilgili olduğu aşikardır. Kararın odak noktası, terör örgütlerine karşı yürütülen harekatlar değil, Doğu Guta'daki sivil katliamın önlenmesidir.”
HDP: BM kararı Afrin’de de uygulanmalı
Ancak HDP, hükümet ve Başbakan Yıldırım’la aynı fikirde değil. Bugün parti grubunda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, BM kararının Afrin’de de uygulanması gerektiğini söyledi.
Temelli, “Afrin’de de siviller ölüyor, çocuklar ölüyor. BM kararının sadece Doğu Guta’da değil Suriye’nin her yerinde uygulanmasını ve Afrin’de ateşkes koşullarına bir an önce uyulmasını istiyoruz. Bu bir aylık sürenin çözüm konusunda adım atılacak bir fırsata dönmesini istiyoruz. Bu konuda da Türkiye’yi sorumluluk almaya çağırıyoruz. Çünkü Suriye’nin durumunda Türkiye’nin sorumluluğu vardır, bunun müsebbibidir. Stratejik derinlik diye başladığınız süreç Suriye’yi içinden çıkılamaz bir hale taşımıştır. Bunu durduracak olan bizleriz. BM kararı acilen uygulanmalıdır. Sivil ölümlerini durdurmak çocuk ölümlerini durdurmak bizlerin sorumluluğu bu konuda inisiyatif alacağız” diye konuştu.
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