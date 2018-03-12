DİTİB camilerin daha iyi korunmasını istedi

Saldırılarla ilgili bir açıklama yapan DİTİB, camilerin daha iyi korunmasını istendi. Saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldı.Almanya'daki 900'ün üzerinde cami derneğinin çatı kuruluşu olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), camilerin daha iyi korunmasını ve saldırıların hızla aydınlatılmasını talep etti.

DİTİB, başkent Berlin'deki Koca Sinan Camii'ye Pazar günü sabaha karşı yapılan kundaklama girişiminin son iki ayda Almanya'daki ibadet yerlerini hedef alan 18'inci saldırı olduğuna işaret etti. DİTİB'in açıklamasında, Alman devletinin ayrımcılık ve Müslümanların karşılaştığı tehlikelerin üzerine gitmesi gerektiği belirtildi.

Koca Sinan Camii, görgü tanıklarının ifadelerine göre gece saat 02.00 sularında üç kişi tarafından kundaklandı. Bir itfaiye yetkilisi, yangının caminin içinde başladığını tahmin ettiklerini söyledi. Bild gazetesi de görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, camiye giren üç kapüşonlu üç erkeğin içeriye bir madde fırlattıkları belirtildi. Görgü tanıkları, caminin camının kırıldığını ve iki noktada yangın çıktığını da anlattı. Bir buçuk saatte söndürülebilen yangında büyük maddi hasar meydana geldi.