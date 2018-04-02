Diyabet Hastaları Kendi Geliştirdikleri Yöntemlerle Şeker Seviyelerini Kontrol Ediyor

Dana Lewis, çocukluğundan beri şeker hastası. Kan şekeri seviyesini sürekli takip ediyor. Bu seviye çok yükseldiğinde ya da çok düştüğünde devreye giren alarm, Lewis'e bir an önce harekete geçmesi gerektiği uyarısı yapıyor.
Ancak bu, Lewis için yeterli değil.
Uykusunun ağır olduğunu ve alarmla uyanamadığını belirten Lewis, eğer uyku sırasında kan şekerinin düşüşü tehlikeli boyutlara ulaşırsa komaya girmek de dahil birçok ciddi sonuç ortaya çıkabileceğini söylüyor.
Bu yüzden Lewis ve bir grup yazılım uzmanı, glükoz takip cihazını hack'leyerek alarm sistemini geliştirmiş. Yazdığı algoritma, Lewis'in bir zamanlar kendi yaptığı kan şekeri seviyesi takibini devralmış.
Lewis yazılımla başardıklarını şöyle aktarıyor:
”Tıbbi cihazlardan gelen veriler bilgisayara aktarılıyor. Gereken hesaplamalar yapılıyor ve müdahale edilmesi gerekip gerekmediği belirleniyor. Komutlar insülin pompasına gönderiliyor. Pompa da gerekli doz ayarlamalarını yapıyor.”
Hayat kurtaran tıbbi bir cihazı hack'lemek, tavsiye edilen bir uygulama değil. Ancak Lewis ve onun durumundaki şeker hastaları, sağlık sisteminin piyasaya gelişmiş teknolojiler sürmesi için beklemekten bıktıklarını söylüyor.
Geliştirdiği algoritmayı internete koyan Lewis, yazdığı kod üzerinde çalışıp yenilikler yapmak isteyenlere izin veriyor.
Lewis'in açık kaynaklı yazılımı sayesinde sistem, akıllı telefon ve kol saatleriyle de uyumlu hale getirildi.
Lewis değiştirdiği yazılım ve algoritmalar sayesinde, cihaza 'şu anda yemek yiyiyorum, lütfen insülin seviyemi ayarla' şeklinde bir komut vererek, iğne yapmak yerine insülin seviyesini ayarlayabiliyor.
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