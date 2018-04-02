HABER

Diyabet Hastaları Kendi Geliştirdikleri Yöntemlerle Şeker Seviyelerini Kontrol Ediyor

02.04.2018 21:58 | Son Güncelleme

Tip 1 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini düzenli olarak kontrol altında tutmaları gerekiyor. Bazı hastalar, kan şekerlerini kontrol etmek için kendi geliştirdikleri yöntemlerden yararlanıyor

Diyabet Hastaları Kendi Geliştirdikleri Yöntemlerle Şeker Seviyelerini Kontrol Ediyor

Dana Lewis, çocukluğundan beri şeker hastası. Kan şekeri seviyesini sürekli takip ediyor. Bu seviye çok yükseldiğinde ya da çok düştüğünde devreye giren alarm, Lewis'e bir an önce harekete geçmesi gerektiği uyarısı yapıyor.

Ancak bu, Lewis için yeterli değil.

Uykusunun ağır olduğunu ve alarmla uyanamadığını belirten Lewis, eğer uyku sırasında kan şekerinin düşüşü tehlikeli boyutlara ulaşırsa komaya girmek de dahil birçok ciddi sonuç ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Bu yüzden Lewis ve bir grup yazılım uzmanı, glükoz takip cihazını hack'leyerek alarm sistemini geliştirmiş. Yazdığı algoritma, Lewis'in bir zamanlar kendi yaptığı kan şekeri seviyesi takibini devralmış.

Lewis yazılımla başardıklarını şöyle aktarıyor:

”Tıbbi cihazlardan gelen veriler bilgisayara aktarılıyor. Gereken hesaplamalar yapılıyor ve müdahale edilmesi gerekip gerekmediği belirleniyor. Komutlar insülin pompasına gönderiliyor. Pompa da gerekli doz ayarlamalarını yapıyor.”

Hayat kurtaran tıbbi bir cihazı hack'lemek, tavsiye edilen bir uygulama değil. Ancak Lewis ve onun durumundaki şeker hastaları, sağlık sisteminin piyasaya gelişmiş teknolojiler sürmesi için beklemekten bıktıklarını söylüyor.

Geliştirdiği algoritmayı internete koyan Lewis, yazdığı kod üzerinde çalışıp yenilikler yapmak isteyenlere izin veriyor.

Lewis'in açık kaynaklı yazılımı sayesinde sistem, akıllı telefon ve kol saatleriyle de uyumlu hale getirildi.

Lewis değiştirdiği yazılım ve algoritmalar sayesinde, cihaza 'şu anda yemek yiyiyorum, lütfen insülin seviyemi ayarla' şeklinde bir komut vererek, iğne yapmak yerine insülin seviyesini ayarlayabiliyor.

Dünyada 415 milyon Tip 1 diyabet hastası olduğu tahmin ediliyor.

'Kansersin' denildi karnından çıkanlar şoke etti!'Kansersin' denildi karnından çıkanlar şoke etti!
Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralıAfrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı
Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

İlginizi Çekebilir

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!

Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası

Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den BMGK'nin 'İsrail' talebine ret

ABD'den BMGK'nin 'İsrail' talebine ret

Menbiç'te skandal görüntüler! ABD askerleri teröristlerle omuz omuza

Menbiç'te skandal görüntüler! ABD askerleri teröristlerle omuz omuza

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Can Dündar'dan ilk sözler: Türkiye'yi delirtiyor...

Can Dündar'dan ilk sözler: Türkiye'yi delirtiyor...

Ve ABD sürpriz teklifi kabul etti

Ve ABD sürpriz teklifi kabul etti

Yaban Mersini Kanseri Tedavi Edebilir mi?

Yaban Mersini Kanseri Tedavi Edebilir mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.